Noci, Avviso pubblico di acquisizione gratuita al demanio stradale comunale dei terreni utilizzati per la pubblica viabilità

Comune di Noci, avviata l'acquisizione gratuita di terreni per uso pubblico: un'opportunità per la viabilità cittadina

Il Comune di Noci ha recentemente pubblicato un importante avviso che riguarda l'acquisizione gratuita e l'accorpamento al demanio stradale comunale di terreni attualmente utilizzati per la viabilità pubblica. Questo procedimento è volto a regolarizzare la situazione di numerose aree private che, da oltre venti anni, sono utilizzate come strade pubbliche.

Alla base di questa iniziativa vi è l’articolo 31 della Legge 23 dicembre 1998, n. 448, che prevede la possibilità per gli enti locali di disporre l’accorpamento al demanio stradale di terreni privati utilizzati per uso pubblico in modo continuativo per oltre 20 anni. Tale acquisizione può avvenire gratuitamente, previa espressa accettazione da parte dei proprietari. Il comma 22 della stessa legge prevede inoltre che la registrazione e la trascrizione di questi atti siano esenti da costi, facilitando così il trasferimento di proprietà.

Sul territorio comunale di Noci esistono numerosi terreni che rientrano in questa situazione. Molti di essi sono stati utilizzati in modo continuativo come strade pubbliche, pur essendo formalmente di proprietà privata. Di conseguenza, l’Amministrazione comunale ha ritenuto opportuno avviare un procedimento per acquisire tali aree e accorparle al demanio stradale, al fine di garantire una migliore gestione e manutenzione della viabilità cittadina.

Il processo di acquisizione è regolato dagli articoli 7 e seguenti della Legge n. 241/1990, che disciplinano i procedimenti amministrativi, e sarà condotto tramite un avviso pubblico. Questa modalità è stata scelta a causa dell’elevato numero di proprietari coinvolti, rendendo impraticabile una comunicazione personale per ciascuno di essi.

L’avviso sarà pubblicato per un periodo di trenta giorni consecutivi sull’Albo Pretorio del Comune di Noci e sul sito istituzionale. Durante questo periodo, i proprietari dei terreni elencati negli allegati "All. A" e "All. B" potranno esprimere formalmente il loro consenso all'accorpamento, o presentare eventuali osservazioni o dissensi. Al termine della pubblicazione del predetto avviso pubblico, il consenso dei proprietari si intenderà acquisito anche tacitamente ed in assenza di formali note di dissenso, osservazioni o pretese.

Il Comune di Noci invita tutti i cittadini, o chiunque ritenga di vantare diritti sui terreni oggetto dell’avviso, a presentare le proprie osservazioni entro il termine di pubblicazione, attraverso un’istanza telematica da inviare all'indirizzo PEC dell'ufficio tecnico comunale: ufficiotecnico.comune.noci@pec.rupar.puglia.it

In assenza di osservazioni in merito, alla scadenza del 30° giorno, il procedimento sarà concluso senza ulteriore evidenza.