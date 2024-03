Noci contro l'abbandono dei rifiuti: sanzionati 30 trasgressori

Noci intensifica la lotta contro l'abbandono dei rifiuti: il nuovo sistema di videosorveglianza identifica e multa 30 trasgressori

Nel costante impegno per promuovere un ambiente più pulito e sostenibile, il Comune di Noci ha recentemente adottato un avanzato sistema di videosorveglianza. Questo sistema è finalizzato a contrastare il frequente ed intollerabile abbandono dei rifiuti in ambito urbano e nel territorio comunale. Grazie all'attivazione della videosorveglianza sono già stati individuati i responsabili di tali comportamenti incivili. Attualmente, sono in corso da parte della Polizia Locale le conseguenti notifiche di multa ai 30 trasgressori identificati che saranno chiamati a pagare 160 euro ciascuno.

“L’abbandono dei rifiuti è un atto di inciviltà non più tollerabile", spiega il Sindaco Francesco Intini che continua, "vogliamo inviare un messaggio chiaro: non tollereremo tali comportamenti. Il nostro fine è quello di preservare e garantire un ambiente pulito e vivibile per tutti i cittadini”.

L’assessore all’ambiente, Natale Conforti, commenta: “Il sistema di videosorveglianza rappresenta un passo significativo nella nostra costante lotta contro l'abbandono dei rifiuti. L'azione congiunta del Comune e delle forze dell'ordine mira a sensibilizzare la comunità e adottare un approccio più incisivo nel contrastare questo comportamento dannoso e costoso per l'ambiente e per la comunità".