Noci, miglioramento funzionalità dell'incrocio sulla S.P. 239 - c.da Vecchio

Comune di Noci: continuano i lavori per il miglioramento delle funzionalità dell'incrocio sulla S.P. 239 - Contrada Vecchio

Proseguono i lavori, programmati dalla Città Metropolitana, per un importante intervento infrastrutturale volto al miglioramento della funzionalità e della sicurezza dell'incrocio situato sulla S.P. 239 "di Alberobello", in prossimità del tratto di Circonvallazione all'abitato di Noci, al km 13+800, in corrispondenza dell'incrocio con la S.C. in Contrada Vecchio.

La S.P. 239 rappresenta una fondamentale arteria di collegamento nel sud-est barese, facilitando il traffico verso da e verso Gioia del Colle, Alberobello, Castellana Grotte e Putignano. Questo tratto stradale supporta anche il traffico pesante diretto verso gli insediamenti industriali della zona, necessitando quindi di miglioramenti strutturali per garantire il transito in sicurezza, soprattutto in considerazione del recente sviluppo produttivo e commerciale in Contrada Vecchio.

L'inserimento della rotatoria sul tracciato obbligherà i veicoli a rallentare, migliorando in tal modo la sicurezza stradale per tutti gli utenti e sostenendo al contempo lo sviluppo economico della nostra comunità. Si invitano gli automobilisti a mantenere una guida cauta in prossimità dell'intersezione interessata dai lavori, al fine di garantire una maggiore sicurezza stradale e tutelare gli operai presenti.