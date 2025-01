Noci, al via il progetto "Percorsi per gnostre": il 6 febbraio la presentazione ai cittadini

Comune di Noci, il 6 febbraio la presentazione del progetto "Percorsi per gnostre - Infrastrutture per la valorizzazione del nucleo antico"

L’Amministrazione Comunale di Noci ha organizzato per giovedì 6 febbraio 2025 un incontro pubblico dedicato alla presentazione e condivisione del progetto "Percorsi per gnostre - Infrastrutture per la valorizzazione del nucleo antico". L’iniziativa, che si terrà alle ore 18.00 presso il Chiostro delle Clarisse, offrirà a cittadini, associazioni e operatori commerciali l’opportunità di conoscere nel dettaglio le fasi di attuazione e i tempi di realizzazione degli interventi previsti.

Il progetto, finanziato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti nell’ambito del PAC Infrastrutture e Reti 2014-2020, rientra nell’Asse C - Accessibilità turistica, Linea 3, con l’obiettivo di migliorare la sostenibilità della mobilità interna ed esterna alle aree di attrazione. Attraverso i lavori programmati, si punta a esaltare il valore storico e architettonico della città, valorizzare il paesaggio urbano e ripensare gli spazi pubblici con un’impronta marcatamente pedonale. Inoltre, il progetto prevede la creazione di pavimentazioni omogenee con materiali di alta qualità, scelti in armonia con il contesto, e il potenziamento delle infrastrutture esistenti.

Durante la conferenza interverranno gli architetti Francesco Giacovelli e Michele Sgobba, responsabili della progettazione, della direzione lavori e del coordinamento della sicurezza. Saranno inoltre presenti il Sindaco di Noci, Francesco Intini, il Vice Sindaco e Assessore con delega al Centro Storico, Giandomenico Miccolis, e il Responsabile del procedimento, che illustreranno gli aspetti tecnici e amministrativi del progetto.

L’incontro rappresenta un’importante occasione di confronto per condividere con la comunità le prospettive di trasformazione del centro storico di Noci, nell’ottica di una maggiore fruibilità e valorizzazione del territorio.