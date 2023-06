'Noi Day', Andriani celebra il valore della collaborazione a Gravina in Puglia

Sabato 17 giugno, presso la sede aziendale di Gravina in Puglia, Andriani apre le porte ai dipendenti e alle persone a loro care, per trascorrere insieme una giornata all’insegna dell’interazione e della cooperazione, oltre che del piacere di stare insieme.

Fare squadra incoraggia la cooperazione al servizio degli obiettivi comuni e trasforma i team in gruppi vincenti e soddisfatti, rendendo le persone più stimolate e coraggiose nell’esprimere il proprio punto di vista, aggiungendo perciò valore al lavoro e rendendolo fonte di motivazione, di espressione e d’ispirazione creativa.

Con questa consapevolezza Andriani, realtà di spicco dell’Innovation food, nonché promotrice di un nuovo modo di fare impresa rinnovatore, etico e rigenerativo, quest’anno inaugura una nuova definizione del tradizionale Family Day, rinominato NOI DAY, come sempre aperto non solo ai dipendenti, ma anche a tutti coloro che considerano famiglia, a sottolineare il concetto che è l’unità di intenti e di principi a rendere le persone più solide e forti.

Al centro del NOI DAY, infatti, vi è proprio la volontà di celebrare il valore della collaborazione come strumento per raggiungere più agilmente gli obiettivi, in allineamento al Social Purpose “Positive life” alla base della business strategy aziendale che punta a realizzare l’Employee Value Proposition dello Stare bene ed essere Felici sul lavoro.

A sottolineare questo importante aspetto, la giornata, a partire dalle ore 09:00, prevede attività ricreative di team building presso Il Parco delle Esperienze, con postazioni specifiche denominate Bar Lab, Grani di Teatro, Radio NOI Day, Nonsolosport e Art’è se vi pare, per offrire alle persone l’opportunità di cimentarsi in esperienze ludiche ed artistiche, andando a rafforzare l’importanza dello spirito di gruppo e il senso di coesione.

Anche il catering abbraccerà il tema della condivisione grazie a cinque Food Truck tematici con menu vegetariani a base di prodotti Felicia e non solo, studiati in coerenza con i principi di Andriani come la valorizzazione del territorio locale, l’ecosostenibilità, la buona alimentazione, la cucina anti-spreco.Non mancheranno momenti di puro intrattenimento per i più piccini, dal gazebo Magia dei Legumi, dove i bambini potranno esplorare i tanti aspetti di un’alimentazione sana e sostenibile, fino ai giochi, e per gli adulti con uno spettacolo itinerante di musica swing e danza e di giocoleria. Con NOI DAY Andriani intende dunque ribadire il proprio impegno nel creare quotidianamente per le proprie persone un’esperienza positiva sul luogo di lavoro.

Ed è proprio grazie alle numerose quanto concrete iniziative, come questa, in favore della People Care che l’azienda, già annoverata nell’ultimo triennio tra i Best Workplace™ Italia a livello nazionale e al primo posto nel 2022 come Best Workplace™ per i Blue Collar , oggi ha ottenuto un nuovo ed importante riconoscimento da Great Place to Work® Italia con l’inserimento tra le 8 imprese Best Workplaces™ in South Italy 2023, ovvero le 8 migliori aziende del Mezzogiorno in cui i dipendenti sono più felici di lavorare.

Andriani S.p.A. Società Benefit, con sede a Gravina in Puglia, è specializzata dal 2009 nella produzione di pasta naturalmente senza glutine di alta qualità, sia con il suo brand Felicia sia conto terzi. Le materie prime utilizzate, tra cui mais, riso integrale, riso, grano saraceno, avena, lenticchie, ceci e piselli, sono accuratamente selezionate.

La lavorazione avviene all'interno di uno stabilimento produttivo 100% gluten free: nove linee produttive, oltre 55 differenti formulazioni e 1.000 Sku gestite. Tra i principali player del mercato della pasta gluten free, Andriani è presente nelle maggiori catene distributive di oltre 30 Paesi nel mondo. Flessibilità, organizzazione dinamica, ricerca, innovazione e impegno nella sostenibilità economica, ambientale e sociale, con azioni concrete e buone pratiche nei confronti di tutti gli stakeholder, sono i fattori che guidano le performance dell’azienda, che contribuisce al raggiungimento degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (SDGs) dell’Agenda 2030, promossi dall’ONU per un’economia globale più sostenibile.

