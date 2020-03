‘Non svegliate don Eupremio’ Giallo in Puglia di Vito Introna

‘Non svegliate don Eupremio’ - Bertoni editore, 2019 pp. 374 € 16,00 segna l’approdo al giallo di Vito Introna, scrittore prolifico e consulente legale, barese di nascita ma da anni residente a Laterza in provincia di Taranto.

Un noir con una storia ben architettata, che si svolge tra Roma e la Puglia - nell’ambito di presidi malavitosi dalla forte penetrazione sociale - con qualche scorcio modenese sullo sfondo e alcune prospettive siciliane, offuscate dai riverberi levantini della costa adriatica.

Al centro, la figura defilata ma carismatica di don Eupremio Amoruso: un mafioso capace di efferatezze estreme, il cui regno è il vasto tenimento tra Fasano e Savelletri (terre storicamente attraversate e arricchite dal contrabbando frontaliero con i Paesi dell’Est europeo), che il boss si ritroverà a ‘padroneggiare’ nell’invidiabile funzione di ‘zona cuscinetto’ tra due imperi mafiosi: da un lato le cosche baresi e del nord barese, dall’altro la Sacra Corona Unita (SCU) salentina.

Nonostante la condanna definitiva a 14 ergastoli, don Eupremio gode degli arresti domiciliari: ufficialmente perché novantenne e malandato, in realtà perché quella funzione calmiere - tra le mafie opposte - fa comodo a molti e paradossalmente garantisce equilibri tipici da quieto vivere ‘controllato’.

Sull’altro fuoco dell’ellisse scenografica: forze dell’ordine “di mestiere” alle prese con i tagli ministeriali, personaggi a tinte varie, colpi di scena, intrecci di vite e di quotidianità, tengono alta l’attenzione e la tensione del lettore e mettono in evidenza le capacità narrative dell’autore, che sviluppa l’intricata vicenda di una serie di ragazzine vittime di pedofilia e femminicidio, in un contesto sociale caratterizzato dalla mediocrità, dove i protagonisti rappresentano un ventaglio piuttosto largo di ‘fallimenti’ esistenziali.

Don Eupremio è un nome che buca il video, e l’emergere del lato magnanimo di un boss - che continua a difendere gelosamente e pervicacemente il suo territorio, sensibile alle regole di un codice d’antica fattura criminale - tende ad adagiarsi sui sentimenti e le aspettative di un pubblico sempre più conquistato dell’immediatezza delle fiction televisive. L’impressione è che strizzargli l’occhio, alla fine, vada a scapito del talento narrativo dell’autore.

Un talento che in Vito Introna è percepibile già nelle prime pagine e che si avverte vorrebbe prendere il volo nello spazio siderale della scrittura: gestione dei tempi d’azione, modulazione dell’evoluzione della trama e articolazione del lavoro in circa quattrocento pagine, ne sono essi stessi testimonianze più che tangibili.

Un giallo-noir, pertanto, attraversato dai caratteri di un’opera verdiana - in particolare nella corposità del racconto e nella varietà degli intrecci - piuttosto che essere segnato dalla dinamicità scenica degli slanci appassionati di stampo pucciniano, che Vito Introna dimostra di saper controllare e gestire con sapienza letteraria.

Scrittura scorrevole e lettura piacevolmente avvincente, per toccare temi di estrema attualità attraverso le vicende incrociate di protagonisti non sempre in prima linea. Un libro di quelli scritti bene, decisamente da inserire neli'elenco dei promossi da G.K. Chesterton.

Da operatore di lunga permanenza nel mondo del turismo, mi permetto una sola precisazione: per la ‘censurabile’ struttura turistica gestita dalla famiglia di don Eupremio, vedrei più consona la definizione di “ex villaggio Valtur”, sapendo quali altri standard perseguisse - a suo tempo - la rinomata società italiana di vacanze. Anche se il suo inglorioso declino, alla fine, è stato accompagnato da letali coinvolgimenti di più o meno dichiarati interessi in odore di mafia.

Lettura da consigliare senza ombra di dubbio. E se è vero che i rigori può sbagliarli solo chi ha il coraggio di tirarli, Vito Introna con “Non svegliate don Eupremio” ha fatto gol!

Pubblicato in precedenza: 'Non svegliate don Eupremio' il giallo/noir di Vito Introna