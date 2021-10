'Notte della Taranta', dalla Regione Puglia 1 mln. € al festival

La Regione , dipartimento turismo-economia della cultura e valorizzazione del territorio , ha versato alla Fondazione La Notte della Taranta, sede legale in Melpignano (Lecce), 600 mila euro pari al 60% della cifra impegnata per la messa in opera del Festival La Notte della Taranta, anno 2021: 1.000.000,00 euro.

Impegno di spesa assunto dopo la valutazione positiva del progetto artistico presentato dalla Fondazione e considerato che le entrate delle vendite e delle prestazioni, rese dalla medesima Fondazione, coprono solo una frazione dei costi della manifestazione.

Il contributo economico deliberato dai vertici politici regionali “a tale attività di produzione e ospitalità è destinato a sostenere la creazione di opere, che per la loro natura sono al di fuori delle dinamiche tipiche di mercato e sono finalizzate alla crescita di una cultura diffusa della musica, del teatro e della danza, nonché allo sviluppo della ricerca e sperimentazione“.

Pochi giorni fa 143 persone (musicisti e antropologi e giornalisti) hanno firmato un appello, inviato al presidente della Giunta regionale e all’assessore regionale alla cultura, con cui si chiede di “frenare la deriva commerciale e televisiva de La Notte della Taranta“.

Nel documento il concertone, tenuto il 28 agosto 2021 e andato in onda sulla RAI il 4 settembre scorso, è definito quale “punto più basso della mercificazione e dello snaturamento della cultura immateriale salentina, con risultati musicali fortemente criticabili perché troppo legati ai modelli del pop televisivo e di bassa qualità“.

Quindi, a giudizio dei firmatari, “si dia il via a una riflessione sull’operato della Fondazione La Notte della Taranta, modificando il suo statuto e prevedendo esplicitamente una percentuale minima del bilancio annuale da destinare a progetti culturali. La Notte della Taranta è stata colonizzata dalla RAI, che la smercia riattivando un folklorismo paternalistico nei confronti del Sud“. Si auspica inoltre un’operazione volta alla trasparenza inerente i rapporti contrattuali con la Rai di Stato.

“La deriva culturale e televisiva - concludono i sottoscrittori della petizione - aveva trovato il suo primo momento apicale nel 2019, con la sconcertante presenza della soubrette Belen Rodriguez e del suo compagno (di allora) Stefano De Martino e ha segnato forse il punto più basso nel baratro della mercificazione e snaturamento della cultura salentina. Tra gli obiettivi primari della Fondazione dovrebbero esserci la creazione e gestione di una biblioteca e archivio multimediale dedicati a musica del Salento e tarantismo, e va ricostituito un Comitato scientifico autorevole messo in condizione di svolgere dignitosamente i propri compiti”.

