Nuovo B&B Hotel Rondò Bari, si riapre con impronta francese

L'Hotel Rondò a Bari riapre i battenti e lo fa dandosi un taglio francese, anche per essere più in linea con il significativo incremento di presenze internazionali in Puglia come nel capoluogo levantino. L'insegna si riaccende col logo di B&B Hotels, da non confondere con la proposizione in versione Bed&Breakfast del servizio ricettivo.

Prosegue, infatti, anche nel 2024 la strategia di espansione di B&B HOTELS, catena internazionale con oltre 750 hotel in Europa e nel mondo e 70 in Italia che, con l’aperturadel B&B HOTEL Bari Rondò, arriva in Puglia, raggiungendo finalmente una magnifica regione, a conferma del desiderio di voler rafforzare la propria presenza al Sud.

Il taglio del nastro della struttura in versione nuova è avvenuto alla presenza di Carla Palone, Assessora allo Sviluppo economico del Comune di Bari, nella veste istituzionale, anche, in rappresentanza del sindaco Antonio Decaro.

Ricca di storia e cultura, Bari è la città perfetta per passare qualche giorno in cui unire relax, cultura e gastronomia e allo stesso tempo raggiungere con facilità località meravigliose come Alberobello, Polignano a Mare, Ostuni, o ancora Castel del Monte, Trani, Barletta e in Capitanata Troia, Lucera e Bovino.

Il B&B HOTEL Bari Rondò, situato nel quartiere Carassi di Bari, gode di una posizione strategicache lo rende ideale sia per soggiorni di lavoro che per viaggi di piacere, trovandosi a brevedistanza dal centro storico e a 20 minuti di macchina dall'aeroporto di Bari Karol Wojtyła.

La struttura è composta da 61 camere, arredate con uno stile essenziale e adatte a viaggiatori business e leisure. Ogni camera è dotata infatti di bagno privato, soffione XXL, asciugacapelli, aria condizionata e riscaldamento, materassi e cuscini made in italy, cassaforte e mini-frigo per mantenere le bevande fresche, Smart TV con Chromecast integrato per godersi i contenuti multimediali e una connessione Wi-Fi da 300 Mb/s. L’hotel è inoltre pet friendly, permettendo cosìa tutti gli ospiti di godere di un meraviglioso soggiorno insieme ai propri amici a quattro zampe.

L’albergo è ideale per organizzare eventi, training, meeting aziendali, grazie alla presenza di 3 sale conferenze da 100 posti complessivi. E per vivere al meglio il momento del risveglio, gli ospiti potranno godere ogni mattina di una colazione a buffet “Better than a brunch” con prodotti dolci, salati e gluten free. L’hotel dispone anche di un parcheggio sotterraneo a pagamento ad uso esclusivo degli ospiti e di una reception aperta 24 ore su 24, per garantire assistenza costante durante tutto il soggiorno.

“Siamo davvero orgogliosi di questa importante apertura in una nuova regione, la meravigliosa Puglia. Una destinazione ricca di storia cultura, arte e aziende”, commenta Liliana Comitini, Presidente e AD di B&B HOTELS Italia, Ungheria e Slovenia. “La nostra strategia segue un obiettivo chiaro: approdare in nuove destinazioni per rafforzare così la nostra presenza in tutto il territorio italiano, sud e isole comprese”, conclude Comitini.

In esclusiva per i clienti B&me, il programma fedeltà internazionale del Gruppo che combina ilpiacere di viaggiare con un’esperienza di qualità al miglior prezzo, per i prossimi tre mesi l’hotel èprenotabile a partire da 50€ solo su bbhotels.com.

Il Gruppo B&B HOTELSB&B HOTELS è uno dei gruppi alberghieri del segmento value for money più importanti d'Europa. Fondato a Brest nel 1990, il Gruppo dispone di una rete di 750 hotel in 15 Paesi in Europa e Brasile. B&B HOTELS ha registrato una crescita esponenziale con l'apertura di oltre 150 nuovi hotel dal 2022 e intende continuare questa strategia nel 2024.

Posizionata nel segmento value for money, B&B HOTELS si impegna ad offrireai propri clienti comfort e qualità al miglior rapporto qualità-prezzo. Empatia, integrità, inclusione, semplicità e miglioramento continuo sono i valori fondanti del Gruppo.

B&B HOTELS è inoltre attivamente impegnata nella Responsabilità Sociale d'Impresa. Per soddisfare le aspettative dei consumatori e dare credibilità e trasparenza alle proprie azioni, volte ad avere un impatto sociale e ambientale positivo, B&B HOTELS è ora certificata in materiadi sostenibilità dall'organizzazione indipendente SOCOTEC. Fabrice Collet è il CEO di B&B HOTELS dal 2016. Goldman Sachs è il maggiore azionista dal 2019.

