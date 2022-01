Nuovo codice ATECO per le luminarie, Dario Stefàno plaude

Il senatore salentino Dario Stefàno commenta il conferimento di specifico codice ATECO ai luminaristi pugliesi: “È un riconoscimento importante, che valorizza una maestria tanto unica quanto peculiare del nostro territorio e che risponde con straordinario tempismo alle istanze di questi eccezionali artigiani”.

“Alle giuste sollecitazioni ricevute dal presidente dell’Associazione Luminaristi Pugliesi, Vito Maraschio, che in piena pandemia sollevava la problematica di essere finito, insieme ai suoi colleghi, in una vera zona d’ombra rispetto agli indennizzi e ristori, ha fatto seguito la solerte presa in carico della questione da parte di Istat, e in particolare del dottor Rapiti, che con particolare sensibilità hanno dato seguito ad un importante lavoro di classificazione e individuazione in ragione del sempre più crescente ricorso e utilizzo dell’Ateco anche per motivi non statistici. È stato un vero e proprio lavoro di squadra che si è arricchito, ulteriormente, di una velocità nell’iter straordinaria”.

