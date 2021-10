Olio novello, a Bitonto serata a 'Il Patriarca' con Maurizio Pescari

L’importanza dell’olio nella composizione del piatto, per valorizzare il più antico degli alimenti insieme al pane. Perché se il vino ‘accompagna’ il piatto, l’olio innegabilmente lo esalta.

Ecco perché prima di celebrare ‘I novelli’ del 6 novembre sarà l’olio novello il protagonista di venerdì sera al Ristorante ‘il Patriarca’ di Bitonto.

Lo chef Emanuele Natalizio, proseguendo nella rigorosa politica di selezione di olii extravergine d’oliva di elevatissima qualità, si cimenterà con 5 primizie provenienti da alcuni dei frantoi più prestigiosi del territorio italiano: Quattrociocchi di Frosinone, Titone di Locogrande (Trapani), Sabino Leone di Canosa di Puglia, Olio Agraria di Riva del Garda (Trento), Olio Mimì di Modugno (Ba).

Un’esperienza decisamente innovativa, che punta a premiare la bontà dell’EVO novello nel confronto con alcuni dei piatti della tradizione culinaria pugliese.

All’evento parteciperanno il prof. Antonio Moschetta, per ribadire l’importanza della scelta dell’olio extravergine di oliva nella definizione della dieta ideale, per vivere in salute e in forma; e Filippo Falugiani presidente di Airo, l’associazione che riunisce i “Ristoranti dell’olio”: 600 ristoratori e quasi un centinaio di produttori di olio, tutti all’opera per difenderne essenzialità e nobiltà di lignaggio nella cucina di qualità.

Ideale occasione per la presentare anche a Bitonto il libro di Maurizio Pescari “L’olio e gli altri ingredienti della nostra vita”, un gradevolissimo romanzo - già andato esaurito nella prima edizione - che partendo dall’idea dell’olio come elemento centrale della vita e delle radici dell’uomo, narra storie, vicende, esperienze e curiosità, fino ad osare persino esperimenti scientifici.

Un libro dedicato all'olio dove non si parla solo di olio. L'autore segue un ideale filo conduttore lungo il quale si costruisce una storia completa e complessa, quasi romanzata, toccando argomenti di agronomia, fisica, economia e marketing, applicandoli agli ultimi cinquant'anni dell'Italia popolare, ai suoi mutamenti. Dal come eravamo e cosa ci siamo portati dietro, al come siamo e cosa potremmo fare.

Dal valore del tempo alla mezzadria, dalle tradizioni alle consuetudini, dalla spesa alla tavola quotidiana. Dalla valutazione del passato alla costruzione del futuro, seguendo una corretta applicazione in agricoltura, di strategie e conoscenze con sempre al centro l'uomo e la sua attività. Il racconto è intervallato da storie di persone e di territori, che finiscono puntualmente con una prima colazione, con l'olio protagonista e conseguente ricetta.





Negli ultimi anni la presenza di una Carta degli Oli nei menù dei ristoranti più rinomati è diventata una tendenza, di cui Emanuele Natalizio è uno dei portabandiera a livello nazionale. Un impegno che lo ha già portato a premi e riconoscimenti prestigiosi e che, grazie a una continua attività di ricerca e innovazione, lo sta portando a diventare una delle eccellenze del Sud, nella selezione e nell’abbinamento di oli ai piatti più tipici della tradizione mediterranea.

