'Oplà' lo spazio co-learning di Politecnico Bari e Talent Garden

Si terrà giovedì 20 ottobre alle ore 18.00 in via Edoardo Orabona 4, l’inaugurazione di OPLA’ nuovo spazio di co-learning aperto alla città e realizzato grazie alla collaborazione di Talent Garden – realtà nata in Italia e affermatasi in poco tempo come il più grande player in Europa nella Digital Education per dimensione e footprint geografico - e il Politecnico di Bari che agisce con il supporto del suo incubatore Boosting Innovation in Poliba.

Alla presentazione di Oplà, luogo dedicato all’innovazione e pensato per favorire l’incontro tra innovazione e talenti del territorio, parteciperanno, tra gli altri, l’Assessore allo Sviluppo Economico Regione Puglia Alessandro Delli Noci, il Vicesindaco di Bari Eugenio Di Sciascio, il Rettore del Politecnico Francesco Cupertino e i co-fondatori di Talent Garden, Davide Dattoli e Lorenzo Maternini.

L’evento è aperto al pubblico.

Talent Garden Group è il più importante operatore europeo nella Digital Education per dimensioni e presenza geografica, leader per la formazione e il networking nell’ambito dell’innovazione digitale. Nata nel 2011, ha l'obiettivo di supportare talenti e imprese nella propria crescita digitale. Un modello che si è rapidamente esteso in Europa e che oggi ha portato la società ad essere presente in 12 Paesi europei diventando leader europeo del suo settore. Questo anche grazie a soci tra le più grandi famiglie italiane capitanate da TIP - Tamburi Investment Partners, ma anche da Cassa Depositi e Prestiti, Indaco e Social Capital.

