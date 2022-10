'Oplà' nasce lo spazio co-learning di Talent Garden e Politecnico Bari

A Bari, tra le città del Sud Italia in cui si registra la maggior vivacità sul fronte dell’innovazione, è stato inaugurato 'Oplà', spazio di co-learning, formazione digitale e open innovation realizzato grazie alla collaborazione tra Talent Garden - realtà nata in Italia e affermatasi in poco tempo come il più grande player in Europa nella Digital Education per dimensione e footprint geografico - e il Politecnico di Bari che agisce con il supporto del suo incubatore Boosting Innovation in Poliba.

Il nuovo spazio di co-learning - che ha accesso libero - rappresenta un tassello significativo nell’importante sforzo del territorio di creare ambienti, relazioni e opportunità di formazione e crescita professionale per i giovani e i professionisti di qualsiasi età, come testimonia la presenza all’inaugurazione di Alessandro Delli Noci, Assessore allo Sviluppo Economico Regione Puglia e Eugenio Di Sciascio, Vicesindaco Città di Bari, al fianco di Francesco Cupertino, Rettore Politecnico di Bari, Davide Dattoli e Lorenzo Maternini entrambi co-founder di Talent Garden.

Tutte le attività che prenderanno vita all’interno dello spazio (realizzato grazie alla consulenza del notaio Giovanna dell’Erba e della società g-nous, attiva nel campo dell’innovazione e della space economy) sono state pensate per rispondere alle politiche di sviluppo del Sud, che non possono prescindere dal digitale.

Innovatori, imprese e startup del territorio e studenti del Campus avranno accesso a programmi pensati per dare loro competenze e conoscenze in ambito di trasformazione digitale, deep tech e open innovation, promuovendo così una trasformazione anche all’interno delle aziende più tradizionali. Animeranno lo spazio hackathon, giornate di networking e workshop pensati per accompagnare le imprese nel percorso di Digital Transformation e, grazie al coinvolgimento di investitori, accelerare le nuove idee di impresa e supportare la creazione di startup.

Il progetto per Talent Garden è parte del progetto MED, costruito in partnership con CDP Venture Capital, Fondo Nazionale Innovazione che punta alla formazione dei talenti nel sud Italia.

La Puglia rappresenta uno degli ecosistemi più effervescenti a livello nazionale e con 686 startup è al nono posto nella classifica nazionale per numero di imprese innovative con 49 realtà che già superano il milione di euro di fatturato. In questo contesto, per il rapporto del Mise del secondo trimestre 2022, con 362 startup Bari è la provincia più innovativa della regione*.

“L'avvio del nuovo spazio di co-learning Oplà - ha dichiarato Eugenio Di Sciascio in rappresentanza del sindaco di Bari Antonio Decaro - attesta, ancora una volta, la capacità attrattiva della nostra città rispetto ai temi dell’innovazione e delle tecnologie digitali. Negli ultimi anni abbiamo lavorato molto per cambiare passo, offrendo la possibilità da un lato alle imprese di rinnovarsi attraverso un adeguato sostegno, dall'altro ai nostri giovani di scommettere sul proprio futuro senza dover lasciare la propria terra".

"Per questo - ha aggiunto il vice sindaco Di Sciascio - siamo grati a Talent Garden di aver scelto la nostra città, per investire sulla formazione dei ragazzi e per supportare le aziende locali nel processo di trasformazione digitale, condizione fondamentale se si vuole accedere e restare sul mercato. Si tratta di un tassello importante di un processo che vede Bari, assieme a tutta la Puglia, diventare sempre più laboratorio a cielo aperto dove si sperimentano nuove tecnologie al servizio della comunità e dove gli addetti ai lavori possono trovare interlocutori qualificati per il raggiungimento di obiettivi utili per la crescita del nostro territorio".

"La presenza di Talent Garden nel Politecnico di Bari è un’ottima notizia per i nostri studenti e per tutto il territorio - ha commentato il rettore, Francesco Cupertino - c’è una grande necessità di luoghi in cui far interagire il mondo dell’Università con quello delle imprese e delle startup".

"Il nostro campus - ha concluso Cupertino - diventa sempre più un hub, nel quale si insediano aziende innovative e all’interno del quale ci si può confrontare apertamente, sulle nuove tecnologie e le competenze che saranno decisive per i prossimi anni».

“Siamo particolarmente felici di essere qui oggi, per dar vita a questo importante progetto - ha dichiarato Lorenzo Maternini CEO Tag Med - pensato non solo per Bari, ma per la Puglia tutta e, tengo a sottolineare, di riflesso per l’intero sistema Paese. Lavorando ogni giorno su scala europea vediamo con chiarezza quanto i Paesi che riescono a moltiplicare i loro poli di innovazione e attrazione dei talenti siano poi capaci di diventare più competitivi nel loro insieme".

"La Puglia, con la sua dimostrata capacità di esprimere un ecosistema digitale tra i più vivaci del Paese - ha proseguito Maternini - è un territorio naturalmente vocato a diventare uno di questi poli; per Talent Garden un vero onore partecipare alla formazione dei talenti che potranno trasformare tutto questo potenziale in reale crescita economica e sociale. Crediamo così tanto nel ruolo delle regioni del Sud come porta naturale d’accesso del Mediterraneo e per questo volano di crescita per l’Italia, che lo spazio Talent Garden in collaborazione con Poliba è un primo passo per noi verso lo sviluppo del più articolato progetto TAG Med che stiamo sviluppando in collaborazione con CDP Venture, Fondo Nazionale Innovazione”.

All’inaugurazione hanno partecipato anche Francesca Bria, Presidente CDP Venture Fondo Nazionale Innovazione, Cristina Angelillo, Presidente InnovaUp, Francesco Cerruti, Direttore Tech Alliance, Antonio Messeni Petruzzelli, Presidente Boosting Innovation in Poliba e Giacomo de Renzi, Amazon AWS Head of Startup segment.

