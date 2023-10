Orbita Bari, focus socio-politico sull’elettorato

Lo studio socio-politico sull’elettorato barese – attraverso otto focus group qualitativi, due per ogni segmento di età (18-24 anni, 25-40, 41- 54 e over 55 anni) - intende rappresentare, con un approccio analitico-scientifico, le istanze motivazionali, i bisogni, le aspettative e le mancanze che la città e i cittadini, riservano nei confronti dell’attuale e, soprattutto, della futura amministrazione della città.

L’indagine qualitativa, svolta a Bari dal 26 al 29 settembre e commissionata alla società specializzata in realizzazione di ricerche sociali e di mercato R.P. Consulting di Bari (con la direzione di ricerca degli esperti di ricerche Giovanni Ventrelli e Anna Zinola), ha risposto ad alcuni scopi fondamentali di Orbita in questa fase della vita della città: una lettura lucida e non empirica dei fenomeni sociali e politici attualmente in atto a livello cittadino; la definizione delle differenze di pensiero socio-politico della massa nelle sue diverse categorie sociali e sotto-territoriali (municipi, quartieri); la comprensione del fabbisogno informativo dei cittadini-elettori.

La ricerca si è concentrata su due macro-obiettivi: ricostruire lo “stato dell’arte” del quadro socio-politico barese, comprendendone lo scenario attuale, i temi caldi, le problematiche più sentite, i bisogni dei cittadini, le aspettative future; delineare gli elementi “clou” che l’elettorato collega direttamente alla competizione elettorale.

