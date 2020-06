Ospedale 'A. Perrino' di Brindisi, fila mortificante di pazienti sotto il sole

Tra i primi a denunciarlo, in una nota, è stato Ignazio Zullo, capogruppo Fratelli d'Italia alla Regione Puglia: "Lo spettacolo offerto oggi dalla fila interminabile di persone in coda per ore sotto al sole cocente per accedere all'ospedale Perrino di Brindisi è disumano, prima ancora che sconcertante".

"La conferma - ha sottolineato Zullo - dell'assoluta mancanza di strategie e di programmazione, per la gestione del ritorno alla normalità, nel plesso ospedaliero dopo l'emergenza Covid-19, dopo mesi di blocco assoluto di gran parte delle normali attività e prestazioni, delle visite ambulatoriali e di controllo di una lunga serie di patologie, dei servizi e delle prestazioni erogate e da erogare".

"Mesi evidentemente sprecati - ha aggiunto Zullo - alla luce di quanto sta accadendo: un rischio dal sottoscritto più volte paventato, ma che non è stato evidentemente preso nella dovuta considerazione, a ogni livello. E che ha nuovamente mandato in tilt la sanità pubblica locale, anche e soprattutto attraverso il combinato disposto con cronicità imputabili all'attuale, disastrosa (non) gestione della sanità da parte del governo regionale, a partire dalle liste d'attesa, per continuare poi con la medicina territoriale rimasta nel limbo.Il post-Covid-19 si sta così rilevando per i cittadini e gli operatori, sanitari e non, un nuovo dramma, che si sarebbe dovuto scongiurare".

"Con il rischio, purtroppo sempre più concreto - ha concluso Zullo - che le scene vissute davanti al Perrino si possano replicare nei prossimi giorni e nelle prossime settimane, anche altrove in Puglia: un'eventualità che nessuno può e deve permettere".

