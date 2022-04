Ospedale in FdL, Amati attacca e dalla maggioranza prendono le distanze

Le scadenze elettorali si avvicinano e le fibrillazioni nei e tra i gruppi politici crescono, e da qualche tempo sovente anche all'interno degli stessi schieramenti di coalizione.

Con la svolta 'attenuante' delle nuove misure di fine emergenza da Covid, il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, aveva appena ribadito che "La pandemia non è ancora finita, per cui il nostro impegno continua" e che "Il reparto Covid del Policlinico, decentrato in Fiera del Levante, ha consentito proprio al Policlinico nelle ultime ondate di contagio, di mantenere intatta la sua attività e quindi di non convertire quei reparti che sono destinati a tutt’altro, continuando a curare il Covid in un luogo diverso senza alcuna interruzione della propria attività ordinaria", che dalle linee amiche della stessa maggioranza sono arrivati i colpi 'critici'.

“L’ospedale in Fiera è stata una scelta sbagliata, peraltro foriera di sperperi e guai vari; tenerlo in funzione può solo allargare il fronte delle responsabilità e aggravare i problemi che già ci sono - ha dichiarato il Presidente della Commissione regionale Bilancio e programmazione Fabiano Amati - averlo usato per curare le persone è il minimo sindacale e non può essere usato come argomento a giustificazione degli errori, perché una soluzione più razionale avrebbe avuto la stessa utilità".

"Ora bisogna attendere le dimissioni degli ultimi pazienti e smantellare la struttura - ha precisato Amati - avendo cura di recuperare altrove arredi e attrezzature. E tutto questo è possibile approvando un accordo in grado di definire tempi certi, così come chiede giustamente il sindaco di Bari Antonio Decaro, possibilmente senza oneri a carico della Regione o riducendoli al minimo indispensabile”.

“Dopo un lungo dibattito su destinazioni alternative e non senza ipotesi fantasiose - ha ancora insistito il consigliere PD - giunge al capolinea la storia dell’ospedale in Fiera. Era chiaro sin dall’inizio che la soluzione non avrebbe potuto avere durata, soprattutto per la mancata contiguità strutturale con un ospedale di II o I livello. E questa semplice considerazione avrebbe dovuto suggerire, in applicazione dei principi basilari delle organizzazione sanitaria e di Protezione Civile, una scelta di bilanciata tra esigenze emergenziali e utile riconversione delle strutture e attrezzature alla fine dell’emergenza. Così purtroppo non è andata e ora appare indispensabile gestire la fase del ritorno alla normalità, cercando di recuperare al massimo gli arredi, le attrezzature e i materiali".

"Non credo che l’accordo puntuale tra Regione e Ente proprietario degli immobili, giustamente reclamato dal sindaco Decaro, debba essere calibrato su tutto il 2022 - ha concluso Amati - ben potendo contenere clausole di risoluzione ben più anticipate e quindi con minori oneri. Confido, ovviamente, che il periodo di proroga possa essere negoziato con oneri ridotti al minimo oppure senza alcun onere per la Regione, sia per motivi di principio - in fondo siamo tutti Stato - che in forza delle numerose partite di locazione, alcune di necessità discutibile, intercorrenti tra gli stessi soggetti”.

Immediata la reazione dai banchi della maggioranza: “Inqualificabili le polemiche alimentate da consiglieri di maggioranza 'Con Emiliano' e 'Per la Puglia' prendono le distanze", ha scitto in nota il capogruppi CON Giuseppe Tupputi.

"In merito alla querelle politica sorta attorno all’ospedale in Fiera, che ha generato critiche anche all’interno del Partito democratico, è evidente che polemiche di questo tipo non giovano a nessuno specie in un momento in cui la Puglia si ritrova a dovere affrontare una nuova e preoccupante ondata di Covid-19".

Se tali controversie vengono poi alimentate da una parte della maggioranza o presunta tale - ha ribadito Tupputi - il disagio si acuisce. I dati di questi giorni, infatti, evidenziano come nonostante sia cessato lo stato di emergenza, lo stesso non si può dire per la corsa della pandemia ancora inarrestabile con una nuova impennata di contagi nelle ultime settimane".

"Nonostante tutto - ha aggiunto - si continua inspiegabilmente a parlare dell’inutilità dell’ospedale in Fiera, che al contrario ha rappresentato e rappresenta tutt’oggi un’ancora di salvezza; ha infatti strappato alla morte molte persone ed attualmente sono ricoverati più di 50 pugliesi tra terapia sub- intensiva ed intensiva".

"Questa struttura di eccellenza - ha spiegato Tupputi - consente agli altri ospedali di tornare ad occuparsi di liste d’attesa e di recuperare l’attività dì screening e cura ordinarie. Risultati però che sembrano non bastare ad alcuni consiglieri regionali".

"E se parte della minoranza non perde occasione per ottemperare (male) al proprio ruolo di opposizione, brandendo strumentalmente concetti ‘strappa consensi’ come spreco di denaro pubblico e inadeguatezza del sistema sanitario regionale, quel che è peggio è la spalla data loro anche da alcuni colleghi che siedono tra i ranghi della maggioranza".

"Ascoltare le dichiarazioni di questi ultimi, infatti, ci ferisce particolarmente. Definire il progetto dell’ospedale in fiera un guaio, invece di leggerla come esperienza di buona sanità e di servizio pubblico, lodata anche dal gen. Figliuolo, sembra davvero ingeneroso oltre che ingiustificabile. Una stilettata al fianco del presidente Emiliano e dell’Assessore alla Sanità in primis, quotidianamente alle prese con urgenze da affrontare per calmierare l’emergenza pandemica ancor in corso".

"Iscriversi alla fazione del disfattismo e della polemica politica fine a sé stessa - ha proseguito Tupputi - è un vecchio vizio di chi, purtroppo, pensa più alla propria visibilità che al bene della comunità.

"Come gruppo Con Emiliano e Per la Puglia, non possiamo che prendere fermamente le distanze dalla recidiva ed innaturale opposizione di questi consiglieri mostratisi troppe volte disfattisti e contrari alle scelte di governo, e allo stesso tempo non in sincrono con il gruppo consiliare di appartenenza".

"Ecco perché - ha concluso Giuseppe Tupputi - sarà nostra premura presentare una mozione, con la quale chiedere ufficialmente a quella parte di maggioranza che non si riconosca nell’operato del governo Emiliano di lasciare il posto che strumentalmente occupano, decidendo una volta per tutte di dare coerenza ai propri pensieri lontani evidentemente da quella comune ideologia, che dovrebbe alimentare entusiasmo e senso di afferenza al proprio gruppo politico di riferimento. È tempo di decidere, a nostro modesto parere, cosa si intende fare da grandi ed ancor più che strada si intenda percorre".

