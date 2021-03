Ospedale in Fiera a Bari candidato ad essere laboratorio di alta formazione

L’Ospedale in Fiera a Bari, candidato ad essere Polo Sanitario di eccellenza e laboratorio per l'Alta Formazione Medica Universitaria del Mediterraneo, lo annuncia il Presidente della Scuola di Medicina di Bari Loreto Gesualdo.

“Nel Centro delle Maxi Emergenze della Fiera del Levante, che oggi ci sta dando un grande supporto per superare questo particolare momento di crisi sanitaria - ha dichiarato Gesualdo - è stata realizzata una struttura tecnologica completa, con allestimenti e strumenti all’avanguardia. Questo polo COVID, uno dei più avanzati d’Europa, sta diventando anche un importante laboratorio per la formazione specialistica qualificata per i giovani laureati in Medicina e Chirurgia e delle Professioni sanitarie e si candida in futuro a diventare il più importante contenitore della formazione sanitaria di eccellenza di tutto il Mediterraneo”.

“Già oggi - ha continuato Gesualdo - abbiamo dunque in Puglia, in Fiera, il più avanzato centro sanitario del Mediterraneo, che risponde a tutti i protocolli di sicurezza previsti. Quando ci lasceremo alle spalle questa storia della pandemia, questo investimento sarà produttivo e in grado di auto sostenersi e rispondere alla mission del contenitore fieristico che lo ospita".

"La stessa struttura potrebbe essere destinata ad ospitare un Centro permanente di Alta Formazione e un luogo di attrazione per l’industria biomedicale e della ricerca nell’ ambito della medicina di precisione per l’intero Mediterraneo. In questo ambizioso progetto coinvolgeremo anche le Università del Mediterraneo e dei Balcani”.

“Nessun altro polo - ha concluso Gesualdo - potrà vantare di avere, dopo l’emergenza COVID, in un unico sito: dal “Disaster Management Center” (simulazione di interventi emergenziali in caso di eventi catastrofici), al “Virtual Hospital” (per il monitoraggio dei pazienti da remoto), dal “Tissue Lab” (laboratori di bioingegneria e rigenerazione tessutale), al “Cadaver Lab”, “Simulation e Robotic Center”.

