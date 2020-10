Ostuni, esperienze d'autunno tra vigneti ed uliveti

Sentire il fruscio delle foglie, lasciarsi inebriare dal profumo delle olive appena colte, abbracciare un ulivo millenario, camminando scalzi, lasciarsi avvolgere dal bouquet di frutti e spezie che sprigiona un buon calice di vino del Salento!

Emozioni allo stato puro a Ostuni. L’elegante Palazzo Rodio, a due passi dal centro storico, propone il turismo esperienziale in Puglia, una delle regioni più belle al mondo, come l’ha definita per il terzo anno consecutivo il New York Times!

Appuntamento in autunno per vivere una vacanza autentica, alla scoperta di nuovi sapori ed indimenticabili esperienze che coinvolgono tutti e cinque i sensi!

Il pacchetto è senza pensieri! Infatti basterà arrivare a Palazzo Rodio (in treno, in aereo o in auto, approfittando dell’esclusivo parcheggio interno), sistemarsi in uno dei quattro eleganti appartamenti, per iniziare a vivere emozioni uniche. Tre notti e quattro giorni in perfetto relax dalla domenica al mercoledì oppure dal giovedì alla domenica dove è tutto incluso.