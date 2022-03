Parco Rossani Bari, da piazza d'armi a open green space urbano

Lì dove c'era un a "Piazza d'Armi", ovvero una caserma, oggi è finalmente un "Open green space" a disposizione della città: miglior evento alla vigilia della Giornata dedicata alla Poesia - il 21 marzo arrivo della primavera - non poteva essere immaginato per Bari e i suoi cittadini. L'ex Caserma Rossani oggi è Parco Rossani.

Il sindaco Antonio Decaro, bloccato a casa per gli effetti di Omicron 2, ha dichiarato: "Potete immaginare quanto mi costi rimanere lontano da un tale evento, ma forse è giusto che ad entrare per primi in quel parco, nel nostro parco, siano stati i cittadini".

"Questa inaugurazione è innanzitutto la vostra. Perché vostro è questo nuovo spazio verde che abbiamo atteso per tanti, troppi anni. A tutti quelli che ci hanno aiutato a realizzare quest'opera vorrei dire Grazie. Grazie soprattutto ai cittadini che non hanno mai smesso di crederci".

"Grazie a quelli che con determinazione ed entusiasmo hanno aperto questo spazio per la prima volta - ha aggiunto Decaro - grazie ai cittadini del Comitato Parco Rossani e a quelli che si sono appassionati strada facendo. Sono state le sentinelle di quest’opera".

"Sono stati progettisti, esecutori, controllori. Sono stati critici ma anche i primi a gioire ad ogni passo in avanti. Sono stati loro, i cittadini, la vera forza di questo percorso e sono contento di affidare alle loro cure e di mettere nelle loro mani questo parco".

"Oggi non potrò essere lì con voi, ma per una volta sarò felice io di godermi tutte le foto e i video che vorrete inviarmi o pubblicare sui social del vostro speciale sopralluogo! Buona vita al nuovo Parco Rossani! Buona domenica Bari".

Pertanto, nella doppia veste di Presidente della Regione Puglia e già Sindaco di Bari, Michele Emiliano ha fatto gli onori di casa all’apertura del nuovo parco nella ex Caserma Rossani di Bari, che si estende su una superficie di circa 30mila mq nei rioni di Carrassi e San Pasquale a poche centinaia di metri dalla Stazione Ferroviaria Centrale.

“Che felicità l’apertura del Parco Rossani. Questa è stata l’unica operazione immobiliare della mia vita, quando ero sindaco. Era un’area di proprietà dello Stato, che riuscimmo come Comune di Bari ad ottenere dando in cambio la Chiesa russa e il Palazzo della Prefettura. Questa operazione è stata seguita anche dalla Regione Puglia sia con il presidente Vendola che da me e, assieme al sindaco Decaro, abbiamo realizzato una buona parte del progetto che adesso cercheremo di completare in tutte le sue parti".

“È una meravigliosa giornata - ha ribadito Emiliano - che davvero mi riempie il cuore. Ovunque io giri per la Puglia, vedo cose cambiare e migliorare”.

Dal suo profilo social è intervenuto anche l'ex assessore Silvio Maselli: "Per anni i cittadini di Bari hanno lottato per trasformare una vecchia caserma incastonata tra 4 quartieri, in un parco urbano polifunzionale. Al termine di un lungo, virtuoso percorso istituzionale che passa da Michele Emiliano, che ne riscattò la proprietà comunale e bonificó gli edifici dall'amianto, a Nichi Vendola che ne finanziò i lavori, alla grande Biblioteca pubblica avviata da Antonio Decaro con la sua prima e seconda giunta, col parco e l'Accademia di Belle Arti, in un confronto costante con i cittadini attivi e gli sperimentali modelli di partecipazione, oggi festeggiamo la bellezza di famiglie e bambini felici, in un luogo liberato dalle auto e dall'incuria, restituito al futuro".

Mentre l'assessore Carla Palone, facendo anche le veci del Sindaco, ha chiosato: "Oggi abbiamo restituito ai baresi il Parco Rossani, un nuovo e grande spazio verde che tutti abbiamo atteso per anni. Un'inaugurazione che è una grande festa per tutti i cittadini, piccoli e grandi".

