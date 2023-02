Patto dei Sindaci per il Clima e l’Energia, a Bari delegazione dalla Loira

Importante appuntamento per il Patto dei Sindaci per il Clima e l’Energia: il 15 e 16 febbraio la Regione Puglia ospiterà a Bari una delegazione della regione francese della Loira, nell’ambito di un programma di gemellaggio di scambio di buone pratiche a livello europeo per la condivisione di strategie e politiche sul tema dei cambiamenti climatici e della pianificazione locale.

bari patto sindaci 41 comuni (1)Guarda la gallery

A presentare il Programma: Anna Grazia Maraschio, assessora all’Ambiente, Alessandro Delli Noci, assessore allo Sviluppo economico, Jeremie Godet, vicepresidente con delega ai cambiamenti climatici e all’energia della Regione della Loira, Paolo Garofoli, direttore del dipartimento Ambiente, paesaggio e qualità urbana della Regione Puglia. Mentre sarà il presidente Michele Emiliano a dare il benvenuto alla delegazione. Nel pomeriggio di mercoledì 15/2 si apriranno i lavori.

La Regione Puglia sta lavorando attivamente alla costruzione di una visione condivisa per il clima e l'energia e in questa prospettiva, attraverso l’Assessorato all’Ambiente, è stata candidata al programma di gemellaggio europeo del “Patto dei Sindaci per il Clima e l'Energia”, per collaborare con altre regioni europee e definire buone pratiche da attuare su scala territoriale.

La Regione Puglia lavorerà dunque al fianco della regione francese della Loira per costruire una "Community of Practice" (COP) con l'obiettivo di mettere in rete gli attori istituzionali che, a vario titolo, sono quotidianamente impegnati nella definizione di politiche e strategie di mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici.

“Da tempo come assessora all’ambiente ho chiesto di affrontare, nel merito e in maniera condivisa, la problematica legata al fenomeno climatico - commenta Anna Grazia Maraschio - la Regione Puglia ha intrapreso un preciso percorso su questo tema. Regimentare le conseguenze che la grave crisi climatica sta apportando sul territorio e nella vita dei cittadini pugliesi è un obiettivo fondamentale per l’amministrazione regionale".

Patto clima sindaci pugliesi1Guarda la gallery

"Nella consapevolezza che l’azione di governo deve essere strettamente connessa alle pianificazioni locali - ha aggiunto Maraschio - abbiamo colto l’opportunità che la commissione europea ci ha messo a disposizione: Il Patto dei Sindaci per il Clima e l’Energia. La Regione è scesa in campo un anno fa, nel mese di febbraio 2022, esercitando il ruolo di coordinatore territoriale del Patto dei Sindaci, strategia promossa dalla commissione europea per attuare azioni per il clima e l’energia a livello locale, per centrare gli obiettivi di riduzioni delle emissioni climalteranti entro il 2050".

"L’appuntamento del 15 e 16 febbraio, in cui ospiteremo la delegazione della Loira - ha concluso l'assessore Maraschio - sarà un altro tassello importante per avviare, insieme, un dialogo verso obiettivi comuni e per creare un sistema di conoscenze condivise, anche per intercettare le risorse economiche disponibili a livello regionale, nazionale ed europeo sui versanti dell'energia sostenibile e del clima”.

La due giorni si articolerà in sessioni che consentiranno la presentazione dello stato e delle azioni di mitigazione e adattamento, in incontri con i funzionari competenti, decisori politici ed esecutori (enti pubblici, aziende private, Ong). Una due giorni in cui si condivideranno le idee su come incoraggiare e gestire gli impegni del settore privato, su come creare un patto climatico con i cittadini e le imprese, su come sviluppare una strategia di neutralità climatica, su come effettuare la transizione a fonti energetiche rinnovabili al 100%.

L’obiettivo è lavorare sulla metodologia di coinvolgimento di diversi attori - dai soggetti istituzionali regionali, alle agenzie pubbliche, università e centri di ricerca, istituzioni nazionali ed europee, con il diretto coinvolgimento anche degli amministratori locali e le associazioni - per creare, innanzitutto, un sistema della conoscenza condivisa e per intercettare le risorse economiche disponibili a livello regionale, nazionale ed europeo sui versanti dell'energia sostenibile e del clima.

(gelormini@gmail.com)

Patto Sindaci clim4Guarda la gallery

COM PEER LEARNING PROGRAMME AGENDA

Bari, 15-16 February 2023 - Location: Sala De Jeso, Presidenza Regione Puglia

Lungomare Nazario Sauro, 33 - 70121 Bari BA

FIRST DAY

09:00 - Welcome and registration of participants

10.00 - Press conference held by the institutional representatives of the Puglia Region and the Centre Val de Loire Region

- ANNA GRAZIA MARASCHIO Puglia Region - Regional Ministry for Environment, Landscape and Urban Quality - ALESSANDRO DELLI NOCI Puglia Region - Regional Ministry for Economic Development and Energy - JÉRÉMIE GODET Centre Val de Loire Region - Vice President in charge of Climate, ecological and social transformations of public policies, energy transition, and social economy - PAOLO GAROFOLI Puglia Region - Director of the Department of the Environment, Landscape and Urban Quality

12.00 - Welcome to the Centre Val de Loire Region delegation MICHELE EMILIANO President of Puglia Region 13.00 - Lunch Afternoon 15.00 – Opening of the works: icebreaking session (10 minutes per participant) 15.30 – The role of the Covenant Territorial Coordinators: build a long-term vision/strategy MARIANGELA LUCERI Covenant of Mayors Office

15.45 - Mentor region: status, objectives, best practices

JÉRÉMIE GODET Centre Val de Loire Region - Vice President in charge of Climate, ecological and social transformations of public policies, energy transition, and social economy GERAUD DE SAINT ALBIN Centre Val de Loire Region - Director of Environment and Energy Transition LAURE-EMILIE ANGEVIN Centre Val de Loire Region - Director of the regional COP JEANNE LOISON Centre Val de Loire Region Brussels office - Policy Officer on Climate and Energy

16.15 - Learning region: status, need, expectations

PAOLO GAROFOLI Puglia Region - Director of the Department of the Environment, Landscape and Urban Quality SERENA SCORRANO Puglia Region - Coordinator for Regional Sustainable Development Strategy

16.45 - Roundtable discussion

17.15 - End of works

17.30 - VISIT TO “PALAZZO DELL'ACQUA”, HEADQUARTERS OF ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA Welcome meeting with the institutional representatives of Acquedotto Pugliese Spa, with a focus on water sustainability policies

18.30 - Guided tour of Bari

20.00 - Dinner

SECOND DAY

09.30 - Mentor region: Centre Val de Loire regional COP (Community of Practice) CENTRE VAL DE LOIRE REGION § Presentation of the regional COP: actions implemented within the regional organization and stakeholders involvements § Water management issues: governance and actions implemented in Centre Val de Loire § Presentation of the project “Life-let’sgo4climate” (energy local communities) and of the Climate data hub

11.00 - Learning region: what can we do in Puglia CRISTINA BELLONI Puglia Region as territorial coordinator of the Covenant of Mayors: what we are doing GIUSEPPE MAFFEIS E LUISA GERONIMI Build a regional climate change adaptation strategy

12.00 - Towards a 2050 common strategy: roundtable and discussion

13.00 - Lunch

15.00 - End of the meeting