Patty L'Abbate, il tour per "Una nuova economia ecologica"

La senatrice pugliese Patty L’Abbate (M5S), docente in Managment delle Risorse Naturali e delle Energie Rinnovabili, studiosa di Nicholas Georgescu Roegen e membro dell’Associazione Internazionale degli Economisti ecologici (ISEE), dell’Associazione Scientifica Rete Italiana LCA, sarà impegnata, a partire da giovedì 20 agosto, nel tour di presentazione in Puglia e Calabria del suo nuovo libro “Una nuova Economia ecologica” (Edizioni Ambiente).

Una serie di appuntamenti per parlare di economia ecologica, secondo una nuova e modern visione: “Mi occupo da molti anni di economia circolare, come studiosa e ricercatrice - dichiara la senatrice pentastellata - e nella mia lunga esperienza, guardando alla contemporaneità, ho compreso come sia sempre più indispensabile un cambiamento nel modello economico. Ecco perché ho pensato al volume come un testo base per i giovani e per studenti provenienti da settori scientifici, economici e gestionali e per i professionisti. I concetti sono stati esemplificati così che il libro possa essere utilizzato, in generale, come strumento di educazione ambientale, una porta aperta per una progettualità futura, un orizzonte sulle professioni del domani”.

Il libro intende fornire un supporto ai politici e ai cittadini che cercano legami tra sostenibilità e sviluppo, per emergere dall’emergenza e salvare l’economia e il pianeta: “Nel volume ci sono molti temi oggi al centro del dibattito pubblico - ribadisce L'Abbate - affrontati con il rigore scientifico, elementi base per la contabilità ambientale. Vi invito a prendere parte ai dibatti pubblici che si apriranno in occasione di ogni tappa di presentazione del libro: confrontarsi è il punto fondamentale”.

Le prefazioni al libro sono di Tommaso Luzzati, docente di Economia Ecologica presso l’Università di Pisa, e di Catia Bastioli, imprenditrice e presidente del Kyoto Club.

Programma presentazioni:

20 Agosto 2020 - Crotone, piazza Berlinguer ore 21 - Una nuova economia ecologica nelle scuole. Introduce: Andrea Correggia (candidato sindaco di Crotone per il M5S) . Modera: Giuseppe Pipita (direttore responsabile de “Il crotonese”) - Interverranno: Patty L’Abbate, Donatella Calvo (dirigente scolastico istituto “Gravina”), Rosa Donnici (referente progetto “Facciamo Ecoscuola”), Valentina Corrado (consigliere M5S Regione Lazio).

21 Agosto 2020 - Oriolo (Cosenza), Castello di Oriolo, ore 18.30. “Una nuova economia ecologica”. Modera: Franco Maurella (giornalista) - Interverranno: Patty L’Abbate, Vincenzo Brancaccio (assessore all’ambiente Regione Calabria), Sergio De Caprio (CAPITANO "ULTIMO") - Saluti: Giuseppe Corrado (consigliere comunale)

22 agosto 2020 - Calopezzati (Cosenza)

27 Agosto 2020 - Polignano a Mare (BA) Caffè Letterario, Piazza Caduti di via Fani ore 18.30. “Non è possibile immaginare una vera riparazione dell’ecosistema esteriore senza prendersi contemporaneamente cura del proprio mondo interiore". Con Patty L’Abbate dialogherà il regista Alberto Simone che presenterà anche il suo libro: “L’Arte di volerti bene. Prendersi cura di se stessi e far bene al mondo”. Interverranno: Roberta Manfredi (attrice), Vito Montanaro (Direttore dipartimento regionale promozione salute) e Giancarlo Fiume (caporedattore TGR Puglia).

28 Agosto 2020 - Castellana Grotte (BA) “Una Nuova economia ecologica” costruiamo il nostro futuro. Autrice: senatrice Patty L’Abbate. Parteciperanno: Mario Turco, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio; Giusi Frallonardo, attrice. Mino Cardone, giornalista Saluti delle autorità.

(gelormini@gmail.com)