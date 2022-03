PD Puglia, Boccia commissario dallo strappo di Barletta ai Congressi regionali

Il mare in casa PD Puglia sembra calmarsi e consentire il ritorno ad azioni condivise. Dopo lo ‘strappo’ consumatosi al largo degli scogli ‘a pelo d’acqua’ di Barletta, con la fuga in avanti della designazione di Santa Scommegna - quale candidata del centrosinistra per la corsa a Palazzo di Città e alla fascia tricolore - la levata di scudi dalla Segreteria nazionale è stata immediata: tanto forte era il timore che la cosa potesse ripetersi anche a Taranto, l’altro capoluogo di provincia pugliese che andrà al voto a maggio, insieme ad altri 48 Comuni della regione.

Il rischio di vedere le segreterie locali condizionate dal dinamismo civico, sempre più rodato, e che in Puglia si direbbe dotato di un effetto turbo: rappresentato dal movimento a tutto campo di Michele Emiliano, ha spinto i vertici del partito a minacciare l’intervento commissariale, anche in vista dei congressi regionali, di federazione e di circolo,

Il buon senso ha portato a una soluzione condivisa, che ha visto prima il Segretario regionale uscente, Marco Lacarra, dirsi disponibile alle dimissioni e a rimettere il mandato nelle mani del Segretario nazionale, Enrico Letta. Per poi registrare l’arrivo a Bari di Nicola Zingaretti - al forum ‘L’Europa per i Giovano’ - quale tessitore di una trama a tenuta lunga, dato che il ritmo delle scadenze elettorali, nonché qualità e pesi delle cariche da rinnovare sono di calibro ‘alto’.

Il ritorno a Roma del presidente della Regione Lazio ha dato il via alla designazione - da parte di Letta - di Francesco Boccia, deputato PD e responsabile Regioni e Enti locali della Segreteria nazionale, come Commissario per i congressi del Partito Democratico da celebrarsi in Puglia, e all’indicazione del termine ultimo per il loro svolgimento: l’estate 2022. Con il compito di organizzare la fase di tesseramento e di rafforzare la presenza territoriale del partito, anche in vista delle prossime elezioni amministrative.

“Ho accettato l’invito del Segretario Enrico Letta ad assumere l’incarico di commissario per l’espletamento delle procedure congressuali in Puglia per il 2022”, ha dichiarato Boccia, “È una fase politica importante per le scadenze elettorali che abbiamo di fronte e delicata al tempo stesso, perché coincide con passaggi cruciali della vita sociale ed economica in Puglia e nel resto del Paese”.

“Dalla fase di uscita dalla pandemia agli effetti della crisi internazionale - ha sottolineato - le istituzioni locali guidate dal centrosinistra, così come la stessa Regione Puglia, necessitano di un Partito democratico unito, coeso e aperto ad una fase di piena rigenerazione, così come disposto dal nuovo regolamento nazionale e dalle attività di partecipazione alla vita politica in corso, anche attraverso le Agorà democratiche”.

“Avendo la facoltà di nominare organismi di supporto all’attività commissariale - ha aggiunto Boccia - comunico di aver costituito un comitato di indirizzo, per le attività dei circoli e delle federazioni, in vista dei congressi: composto da: Antonio Decaro, Sindaco di Bari e Presidente Anci, Loredana Capone, Presidente dell’Assemblea Regionale della Puglia, e Raffaele Piemontese, Vice Presidente della Giunta Regionale della Puglia e li ringrazio per aver dato l’immediata disponibilità”.

“Nei prossimi giorni, a partire da venerdì 1° aprile - ha concluso il neo Commissario - incontrerò il Presidente della Regione, i parlamentari del territorio, i consiglieri regionali, gli amministratori locali e i segretari delle singole federazioni e dei circoli, per lavorare insieme ad una prima consultazione dei circoli del PD Puglia”.

“Tutto è bene quel che finisce bene – ha commentato Michele Emiliano - ho accolto con grande favore la nomina di Francesco Boccia a commissario ad acta per la più rapida convocazione delle procedure congressuali che porteranno all’elezione del nuovo segretario regionale del Pd pugliese”.

“Si tratta di una decisione saggia - ha precisato Emiliano - che ho condiviso con il segretario Enrico Letta, assieme a tutti i principali esponenti e dirigenti del Pd pugliese. Marco Lacarra rimane segretario regionale del partito sino al Congresso e questo rende merito a quest’ultimo del grande lavoro che ha svolto durante il suo mandato: lui ha vinto tutto ciò che c’era da vincere e ha portato il Partito democratico ad un ruolo centrale nella politica pugliese, in dialogo equilibrato e collaborativo con i movimenti civici che hanno sostenuto la coalizione progressista nella straordinaria vittoria alle elezioni regionali del 2020 e nelle molteplici affermazioni nelle elezioni comunali e provinciali”.

“La squadra - ha concluso Emiliano - ancora una volta, sotto la guida del segretario Enrico Letta, ha saputo costruire sintesi e confronto costruttivo. Ringrazio in modo particolare Antonio Decaro, Loredana Capone e Raffaele Piemontese per la disponibilità offerta ad accompagnare il Segretario Lacarra nel percorso di avvicinamento al congresso e nel condividere il carico della guida del partito pugliese in vista delle elezioni amministrative e poi delle politiche del 2023”.

“I giovani scalpitano - ha detto Domenico De Santis in corsa per la Segreteria - e proprio dal forum ‘I giovani e l’Europa’.é emersa forte la richiesta di rafforzare l’istituzione, trasformandola negli Stati Uniti d’Europa: eleggendo direttamente il Presidente della Commissione affinché torni al centro della geopolitica mondiale”.

“L’Europa anche come volano di PACE, inclusione e innovazione - ha chiosato De Santis - non solo attraverso le importanti risorse del PNRR, che stanno arrivando e ci permetteranno di dare grande impulso alla nostra economia, ma anche attraverso un nuovo ruolo politico che deve sapersi ritagliare”.

