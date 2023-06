PD Puglia e Roberto Speranza: 'Aumentare il fondo sanitario'

A margine dell’incontro sul tema “In difesa della sanità pubblica” tenutosi a Bari, alla presenza dell’ex ministro Roberto Speranza e del consigliere regionale Pierluigi Lopalco, il segretario del PD Puglia Domenico De Santis si è soffermato sulla situazione della sanità regionale.

“Nel 2015, al momento dell’insediamento della giunta Emiliano, la Puglia era la terz’ultima sui LEA, con 143 punti - ha sottolineato De Santis - nel 2021 (anno a cui risalgono le ultime rilevazioni) è a metà classifica con 203 punti sui livelli essenziali di assistenza. Per quanto riguarda gli operatori sanitari siamo passati dai 36 mila dipendenti del 2015, ai 39 mila del 2019, fino ad arrivare 43.600 nel 2022 a grazie alla sinergia tra la regione e il ministro Speranza.

"Il nuovo governo ha nuovamente bloccato le assunzioni, a causa del disavanzo dovuto ai costi Covid che riguarda tutte le regioni, e ora rischiamo anche che le 120 Case di comunità e i 31 Ospedali di comunità possano essere definanziati in seguito alla rimodulazione dei fondi annunciata dal ministro Raffaele Fitto".

"È necessario aumentare il fondo sanitario nazionale - ha ribadito De Santis - che sbloccherebbe le assunzioni e snellirebbero le liste di attesa, come richiesto da tutte le regioni italiane, come noto, guidate a maggioranza dal centrodestra. La nostra non è una rivendicazione di parte, tutte le istituzioni regionali chiedono a gran voce che il Governo aumenti le risorse sulla sanità, perché oramai sono sempre più gli italiani che per curarsi devono rivolgersi al settore privato, e chi non può non si cura”.

