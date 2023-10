Peppe Zullo, 'Appuntamento con la Daunia': cibo, natura e cultura

Tutta la Puglia a sostegno di Lucera e dei Monti Dauni nella candidatura a Capitale Italiana della Cultura per il 2026. Un risultato molto importante, soprattutto, da un punto di vista territoriale.

L’attenzione della Puglia nei confronti dei Monti Dauni segna un importante cambio di rotta nella geo-politica della regione, definita da molti la California d’Italia. Una scelta che assume un alto valore culturale perché, è notorio, la terra di Capitanata e i Monti Dauni in particolare, non hanno sempre goduto della giusta e meritata attenzione.

Questa scelta può cambiare il corso degli accadimenti. La scelta di candidare Lucera e tutto il territorio dei Monti Dauni è un segnale positivo anche rispetto aduna modalità di lavoro non consueto dalle nostre parti: lavorare insieme. Concorrere alla definizione del progetto di candidatura con progetti che valorizzando i singoli paesi, le singole comunità, hanno l’ambizione di rappresentare tutto il territorio dei Monti Dauni è una grande conquista per tutti.

"La costruzione di un percorso partecipato è un nuovo modus operandi a queste latitudini - sottolinea Peppe Zullo - adesso c’è bisogno di lavorare insieme per proporre, oggi e sempre, ai residenti e ai turisti una proposta culturale e difruizione turistica che abbracci tutti i Monti Dauni e che proponga questo territorio nella sua complessitàe interezza".

La necessità di lavorare insieme per valorizzare al meglio le risorse a disposizione è da sempre una delle caratteristiche migliori di Peppe Zullo. Cuoco contadino, anzi il primo cuoco contadino d’Italia come l’harecentemente definito Sveva Sagramola durante una puntata della trasmissione Geo & Geo (Rai 3) di cui l’anfitrione di Orsara di Puglia è spesso ospite, lavora incessantemente alla valorizzazione del patrimonio enogastronomico dei Monti Dauni e non solo. È notizia recente che proprio grazie ad uno dei numerosi incontri organizzati da Peppe Zullo tra Villa Jamele e Piano Paradiso, incontri sempre forieri di nuove idee e progetti, si è concretizzata l’idea di realizzare ad Orsara di Puglia, nel Palazzo che ospitava il carcere cittadino, un Museo di Arte Contemporanea.

Agricoltura, enogastronomia, arte, riflessioni sul valore della terra e dei suoi prodotti nel rispettodell’ambiente, la visione che contraddistingue Appuntamento con la Daunia e il suo ideatore, Peppe Zullo, pronto ad ospitare, come fa da ventotto anni, questo nuovo evento per continuare a promuovere Orsara diPuglia e i Monti Dauni.

Oscar Buonamano