Perrino BR - L'Isola che non c'è: parcheggi e accessibilità

Comune di Brindisi, Asl Br, Stp e Vigili del Fuoco hanno avviato un tavolo per trovare una soluzione al problema parcheggi (soprattutto quello all’esterno, ma anche a quello all’interno destinato esclusivamente al personale) e di accessibilità all’ospedale Perrino.

L’iniziativa, promossa dalla Associazione “L’Isola che non c’è”, ha visto protagonisti il Comandante provinciale dei Vigli del Fuoco, Giulio Capuano, il direttore Generale della Asl Br, Maurizio De Nuccio, il vice sindaco di Brindisi, Massimiliano Oggiano, il direttore Generale della Stp, Maurizio Falcone; il dirigente dell’ufficio Tecnico del Comune di Brindisi, Fabio Lacinio, il geometra della Asl, Antonio D’Elia.

Nel corso dell’incontro è stato deciso di procedere all’immediata sottoscrizione della convenzione tra Asl Br e Comune di Brindisi per il controllo e la regolamentazione del traffico, da parte dei vigili Urbani, con conseguente contestazione delle infrazioni alla sosta all’interno dell’ospedale; e di procedere, con la cessione al Comune del parcheggio esterno (attualmente di proprietà della Asl); alla verifica, insieme all’Anas, della possibilità di utilizzare la fascia di rispetto adiacente la Strada Statale 7 per ulteriori parcheggi da ricavare in quelli spazi.

Una volta definiti questi passaggi tecnico-burocratici (il trasferimento della proprietà del parcheggio esterno al Comune), la Asl potrebbe destinare a parcheggio l’attuale area cosiddetta “arte del ferro”, confinante con il lato ovest, in direzione Taranto.

In questa eventualità la Asl sarebbe disposta a liberare parte degli spazi, a ridosso dell’edificio (dinnanzi all’entrata della direzione), occupati dalle auto, incrementando così le aiuole che delimitano gli stalli del parcheggio gratuito destinato al solo personale sanitario (che secondo l’Associazione, ma non solo, è giusto renderlo fruibile anche agli utenti, così come avviene in altre realtà regionali).

Un tema, questo del pagamento dei parcheggi, sul quale Asl e Comune, per il momento, non si sono ufficialmente voluti esprimere, almeno fino alla definitiva realizzazione del progetto.

Il direttore della Asl De Nuccio, e lo stesso vice sindaco Oggiano (supportato dal tecnico del Comune) hanno lasciato però intendere che eventuali ricavi rivenienti da tale futuro servizio potrebbero essere utilizzati a beneficio degli utenti, che attualmente - soprattutto per chi utilizza il parcheggio esterno - sono costretti a subire disagi dovuti alla distanza esistente con i vari padiglioni. Distanza che in futuro potrebbe essere accorciata grazie ad un servizio navetta curato dalla Stp.

Lunedì prossimo tutte queste ipotesi saranno definite nel corso di un altro incontro, sollecitato anch’esso dalla Associazione, al quale parteciperà - su invito della stessa Associazione - anche un dirigente dell’Anas che dovrà dare risposte alle domande di pertinenza della Azienda delle strade Statali, sollevate nel corso dell’incontro di oggi.