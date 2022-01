Petruzzelli, due fuochi per l'ellisse Orchestra con Albrecht e Sagripanti

Il Sovrintendente della Fondazione Teatro Petruzzelli, Massimo Biscardi, in accordo con il Sindaco di Bari e Presidente del Consiglio di Indirizzo della Fondazione, Antonio Decaro, ha annunciato la nomina alla carica di Direttore Principale Ospite per l’Opera lirica del maestro Giacomo Sagripanti e la nomina alla carica di Direttore Principale Ospite per la Musica sinfonica del maestro Hansjörg Albrecht.

Il maestro Giampiero Bisanti vola verso l'Europa e approda alla Direzione musicale dell'Opera Royal de Wallonie di Liegi e a Bari il "Golfo mistico" si fa ellisse con due fuochi: due Direttori d'Orchestra complementari e innovativi per valorizzare al meglio le pontenzialità di un complesso orchestrale e coreutico di straordinario e raffinaneto lovello.

Ai due maestri, riconosciuti specialisti nei rispettivi ambiti, dal 24 gennaio 2022 sarà affidata la cura dell’Orchestra del Petruzzelli.

"La decisione di scindere la direzione della formazione dell’Orchestra del Teatro rispetto al repertorio operistico e sinfonico - ha sottolineato Massimo Biscardi - rappresenta una scelta di ulteriore incisività del perfezionamento tecnico e interpretativo che si vuole imprimere ad un complesso orchestrale come quello del Petruzzelli, caratterizzato da una particolare versatilità stilistica e pronto a compiere ulteriori salti in avanti".

"Ci conforta e riempie di orgoglio - ha sottolineato il Sovrintendente - che due musicisti di questa levatura abbiano voluto accettare la sfida di percorrere, insieme a noi del Petruzzelli, un nuovo cammino di crescita musicale. È il segno del cambiamento dei tempi e del riconoscimento della positiva percezione dello sviluppo ottenuto dal nostro complesso orchestrale".

“Il fatto che due professionisti del calibro di Sagripanti e Albrecht abbiano scelto di legare il proprio nome a quello della Fondazione Petruzzelli - ha commentato il sindaco e presidente della fondazione Petruzzelli Antonio Decaro - è per noi motivo di orgoglio e, al contempo, conferma della validità del lavoro svolto in questi anni sotto la guida del sovrintendente Biscardi. Ai due nuovi direttori, insieme al benvenuto dell’intera città, rivolgo il più sentito augurio di buon lavoro, in attesa di poterli vedere all’opera al più presto sul nostro palcoscenico più prestigioso”.

“Ringrazio fin d’ora il maestro Giacomo Sagripanti e il maestro Hansjörg Albrecht - ha ribadito il sovrintendente Massimo Biscardi - per la fiducia e l’entusiasmo dimostrati: a loro non mancherà tutto l’appoggio del Teatro, del suo pubblico, di Bari e della Puglia”.

Il Maestro Giacomo Sagripanti - Vincitore degli Opera Awards 2016 come miglior giovane direttore d'orchestra, è considerato uno dei direttori più interessanti della sua generazione nel panorama internazionale.

Ha iniziato la sua carriera da direttore in Italia e Germania con i suoi debutti al Festival della Valle d’Itria, Associazione Lirica e Concertistica Italiana e al Teatro di Lubecca. Presto ha attirato l'attenzione di Teatri in tutta Europa e ha diretto la Semperoper a Dresda (Cenerentola), Teatro La Fenice di Venezia (Madama Butterfly) Opernhaus a Zurigo (Elisir d'amore), Bolshoi Theatre a Mosca (Don Carlo), Opéra de Paris (Il Barbiere di Siviglia, Cenerentola, Capuleti e Montecchi) Teatro de La Maestranza a Siviglia (Cenerentola) Palau de les Arts Reina Sofia a Valencia (Stabat Mater), e in alcuni dei più importanti Festivals (Rossini Opera Festival, Arena di Verona), con grande successo di pubblico e critica.

Giacomo SagripantiGuarda la gallery

E' regolarmente invitato da molte prestigiose orchestre per il repertorio sinfonico come la ROSS a Siviglia, Filarmonica Fenice a Venezia, Essener Philarmoniker, Orchestra RAI a Torino, Haydn Orchester a Trento e Bolzano etc.

Nel Gennaio 2016 ha avuto enorme successo con Werther all'Opéra Bastille di Parigi. A Marzo dello stesso anno ha fatto il suo debutto alla Philharmonic Orchestra di San Pietroburgo. Più recentemente, Comte Ory (nuova produzione) e Il Barbiere di Siviglia alla Seattle Opera, nuova produzione con Aalto Theater a Essen di Norma, Capuleti e Montecchi all' Opera di Oviedo (nuova produzione), e il debutto al Glyndebourne Festival (Don Pasquale) e alla Bayerische Staatsoper (Cenerentola, La Favorite, Turandot), una nuova produzione di Un Ballo in Maschera al Bolshoi Theatre, L'Elisir d'amore, La Traviata, Madame Butterfly, Rigoletto all' Opéra de Paris, nuova produzione di La Traviata alla Wiener Staatsoper.

Nel 2021 Lucia di Lammermoor al Liceu e a Oviedo, Moïse et Pharaon per l’inaugurazione del Rossini Opera Festival 2021, il Requiem di Verdi con la Hungarian National Philarmonic Orchestra.

Enorme successo ha avuto il suo recente Rigoletto all’Operá di Parigi, con Ludovic Tezier e Nadine Sierra.

Il Maestro Hansjörg Albrecht - Direttore e organista, instancabile ricercatore e sperimentatore musicale, si è conquistato una vasta eco internazionale per i suoi progetti che spaziano dal repertorio barocco al contemporaneo, e per le sue straordinarie trascrizioni organistiche delle sinfonie di Anton Bruckner.

È direttore artistico del Münchner Bach Chor & Orchester (il leggendario Coro fondato nel ‘54 da Karl Richter) e docente al Mozarteum di Salisburgo. Dirige inoltre regolarmente il Bach Collegium München e il C.P.E.-Bach-Chor Hamburg.

Insieme a Ton Koopmann, Mazaaki Suzuki, Martin Haselböck e Wayne Marshall, Hansjörg Albrecht è uno dei pochi artisti regolarmente presenti a livello internazionale sia come direttore che come organista e clavicembalista.

Albrecht. 1Guarda la gallery

Nato a Freiberg/Sassonia, ha ricevuto la prima educazione musicale presso il Kreuzchor di Dresda. Ha studiato direzione d'orchestra e organo ad Amburgo, Lione e Colonia. Una collaborazione molto intensa si è sviluppata con il cantante e direttore Peter Schreier, del quale è stato assistente, organista e cembalista.

Hansjörg Albrecht ha collaborato con la Prager Philharmonie, Bayerisches Staatsorchester, Münchner Rundfunkorchester, Hamburger e Münchner Symphoniker, Moskauer Barock-orchester, Bach Collegium Stuttgart, Staatskapelle Weimar, le Filarmoniche di Ljubljana, di Brema, il Bachischen Collegium Musicum di Lipsia, la Slovenian Philharmonic Orchestra.

Numerose le sue presenze in Italia con il Münchener Bach Chor & Orchester (Johannespassion e Matthäuspassion) nei Teatri di Pisa, Pordenone, Reggio Emilia; nel 2021 in Cattedrale a Pisa nell’ambito del Festival Anima Mundi (Schubert Messa e Magnificat).

Ha diretto inoltre l’Orchestra Sinfonica della RAI di Torino, l’Orchestra Haydn di Trento Bolzano, e quelle del San Carlo di Napoli e Comunale di Bologna.

Si segnala la sua presenza sul podio dell’Orchestra Filarmonica Slovena alle “Mahler Musikwochen” di Dobbiaco con la II Sinfonia di Mahler, concerto replicato a Lubljiana e a Bressanone nel 2019.

Dal 2006 un contratto esclusivo lega Hansjörg Albrecht all’etichetta OehmsClassics.

La registrazione su CD del Concerto per organo di Poulenc, dove Albrecht ricopre entrambe le parti di direttore e solista, è stata molto elogiata dalla critica americana che ha voluto paragonarla alle incisioni di Charles Dutoit, Georges Prêtre e Christoph Eschenbach.

Nel 2013 è stato nominato per il GRAMMY AWARD nella categoria “Best Classical Instrumental Solo” con l’incisione The planets di Gustav Holst.

Sempre per la OehmsClassics, sono usciti nel 2015 e 2016 i due primi volumi dei Lieder per Orchestra di Walter Braunfels che vedono impegnati, oltre alla Staatskapelle Weimar e il Konzerthausorchester Berlino, i cantanti Klaus Florian Vogt, Michael Volle, Valentina Farcas, Genia Kühmeier, Ricarda Merbeth, Camilla Nylund.

L’ultima incisione “Der Ring ohne Worte” del 2017 è stata in lista come migliore registrazione per il “Preis der Deutschen Schallplattenkritik”.

(gelorminigmail.com)