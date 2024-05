Piano Integrato per il Paesaggio “Zoccoli di Pietra” in Valle d'Itria

Sottoscritto il Protocollo d’Intesa tra la Regione Puglia e i Comuni di Martina Franca, Noci e Alberobello per l’attuazione del Piano Integrato per il Paesaggio denominato “Zoccoli di Pietra”, strumento di pianificazione territoriale congiunta, innovativa e sperimentale predisposto dai suddetti Comuni, in coerenza con lo scenario strategico del Piano Paesaggistico Territoriale Regionale (PPTR). “Zoccoli di Pietra” si propone di sviluppare processi sociali, economici e culturali coerenti con i valori, le peculiarità e le identità del contesto territoriale di riferimento, ai fini della tutela e della valorizzazione paesaggistica.

Zoccoli PietraGuarda la gallery

Sarà il Patto Territoriale Locale lo strumento finalizzato a coordinare, integrare e definire programmi e progetti per uno sviluppo locale autosostenibile e durevole dei territori nel rispetto della tutela, valorizzazione e conservazione del paesaggio. Il Patto Territoriale Locale definirà le strategie di valorizzazione attraverso forme di gestione territoriale che prediligano programmazioni d'area vasta, per attuare un programma d’interventi con specifici obiettivi di promozione di uno sviluppo locale ecocompatibile, in grado di potenziare la fruizione pubblica dei beni e dei servizi a vantaggio della collettività. Si tratta quindi di investire in green economy, in attività agricole e proprie dei centri rurali anche ai fini turistici, oltre che nella valorizzazione e nel recupero del patrimonio storico, naturale e paesaggistico proprio dei territori di questi tre Comuni della Valle d’Itria. Importante il coinvolgimento delle reti di Istituzioni, Amministrazioni ed Enti pubblici e privati e lo sviluppo della cooperazione internazionale.

alberobello 02Guarda la gallery

Il Patto Territoriale Locale, riferito al Piano Integrato per il Paesaggio “Zoccoli di Pietra”, dovrà essere sottoscritto dalle parti nei prossimi 24 mesi e dovrà essere recepito dai Comuni nella loro pianificazione urbanistica generale. Inoltre verrà istituita una Cabina di Regia per il coordinamento delle attività tecniche, di comunicazione e partecipazione.

vicoli noci1Guarda la gallery

“Dopo anni dall’approvazione del Pptr, finalmente avviamo un percorso innovativo per dare piena attuazione a uno strumento potentissimo, in grado di sostenere lo sviluppo del territorio, rispettando e valorizzando il paesaggio e chiamando le comunità locali ad attivarsi verso una programmazione socio-economica connessa alla cosiddetta produzione sociale del paesaggio. Il progetto ‘Zoccoli di Pietra’ rientra esattamente in questo percorso volto all’utilizzo dello strumento della governance previsto dal nostro Piano Paesaggistico”, ha dichiarato Stefano Lacatena, Consigliere delegato dal presidente della Regione Puglia per “Paesaggio, Urbanistica, Pianificazione territoriale e Assetto del territorio”.

(gelormini@gmail.com)