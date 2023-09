'Pigiama Run 2023' a Bari, la corsa della solidarietà LILT

Duecentocinquantadue adulti e un gran numero di bambine e bambini hanno partecipato nel "Parco 2 giugno" alla “Pigiama Run”, corsa/camminata in pigiama organizzata dalla LILT - Città Metropolitana di Bari, con il patrocinio del Comune di Bari e in collaborazione con la Brigata Meccanizzata Pinerolo dell’Esercito Italiano, per supportare i bambini malati di tumore e le loro famiglie.

Primo sul traguardo il giovanissimo Ugo. Tra i tanti hanno indossato il pigiama e partecipato alla corsa Marisa Cataldo e Francesco Favuzzi, rispettivamante presidente e vicepresidente della Lilt Città Metropolitana di Bari; Pietro Petruzzelli, assessore alla Qualità della Vita del Comune di Bari; il gen Paolo Sandri, comandante della Brigata Meccanizzata Pinerolo; Nicola Santoro, direttore dell'Oncoematologia del Policlinico di Bari.

Il programma degli eventi collaterali ideato per coinvolgere bambini e adulti e invitarli a gioire attraverso il dono si è aperto nell'Unità Operativa di Oncoematologia pediatrica del Policlinico con l'esibizione della Fanfara del 7° Reggimento Bersaglieri e con un laboratorio di vita acquatica tenuto da Stefania, mamma e sub socia del club “La Scuola del Mare” di Monopoli, tenutisi con la partecipazione di Babbo Natale barese, in pigiama.

Il village allestito nelle vicinanze dell'entrata del 'Parco 2 giugno' di Viale Einaudi è stato animato da Sara e Vincenzo Maiorano e ha ospitato le esibizioni della cantante Antonella Favia, e di un gruppo di suoi giovanissimi allievi, e del cabarettista Vitone, nonchè le partite di calcio sul campo gonfiabile proposto dalla Decathlon e il corner della foto ricordo gestito dalla Emilio Badolati Pictures. Molto coinvolgente lo spettacolo di Mr. Big Circus che ha strappato una valanga di sorrisi a grandi e piccini. La run, come lo scorso anno, ha preso il via sulle note della Fanfara.

I proventi della corsa saranno donati alle associazioni baresi che si occupano di assistere i bambini con malattie oncologiche e le loro famiglie.

Hanno sostenuto la Pigiama Run svoltasi a Bari: Generali Assicurazioni, Associazione Panificatori della Provincia di Bari, Supermercati Decò, Divella, Rotary Club Federico II - distretto 2120, Farmacia Favia, Sophi Associazione, Acqua Lauretana, Dolce Bontà, Totorizzo Group, Royal Germinario Group, Autoscuola Moderna, Edil Lavori srl, Hotel Impianti - food service equipment, Denichiloinox, My Car, Glob Eco, Mimì Colonna Hair, I Monelli.

