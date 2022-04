PNRR Regione Puglia, primo incontro con Anci, Upi, Cgil, Cisl e Uil

Si è concluso il primo incontro con l’Assessore regionale alla Sanità, Rocco Palese, ed il Direttore del Dipartimento Promozione della Salute, Vito Montanaro, in attuazione del “Protocollo per la partecipazione e il confronto nell’ambito del PNRR tra Regione Puglia, Anci, UPI, Cgil, Cisl e Uil” sottoscritto l’8 marzo 2022 e coordinato dal vice capo di Gabinetto della Regione Puglia, presente all’incontro.

Sono stati illustrati strumenti e metodi applicati per la costruzione del Programma di potenziamento dell’Assistenza Territoriale finanziato nell’ambito della Missione 6 del PNRR.

Grande apprezzamento da parte dei presenti sulla qualità del lavoro prodotto dagli uffici tecnici del Dipartimento della Salute.

Nell’ambito del PNRR sulla component 1 per la Regione Puglia sono previsti 197 interventi così suddivisi:

• 121 Case di Comunità

• 40 COT

• 36 Ospedali di comunità

Dall’analisi effettuata risulta che già il 30% degli investimenti ha un livello di progettazione definito.

La Regione Puglia, che ha raggiunto tutti gli obiettivi fissati nel PNRR, è in linea con le scadenze previste a livello europeo per la realizzazione del PNRR e conta di sottoscrivere il Contratto Inter istituzionale di Sviluppo (CIS) entro il 31 maggio 2022.

L’assessore regionale alla Salute ha rimarcato l’importanza del momento storico, a cui tutte le istituzioni sono chiamate in quanto “il PNRR rappresenta una grande sfida, la si vince tutti insieme o la si perde tutti insieme”.

Il Direttore Montanaro ha evidenziato che gli uffici del Dipartimento, presenti all’incontro, già prima dell’approvazione del PNRR erano al lavoro per la ridefinizione della rete dell’assistenza sanitaria territoriale, anticipando alcuni temi sviluppati a livello nazionale, il PNRR rappresenta una opportunità di finanziamento, ma non rappresenta l’unica fonte di finanziamento per l’attuazione della programmazione regionale in materia di assistenza sanitaria.

Le organizzazioni presenti hanno offerto la propria disponibilità a collaborare con il Dipartimento della Salute per favorire la realizzazione degli investimenti a livello locale e per supportare la regione Puglia nell’attività di monitoraggio dell’avanzamento dei progetti.

