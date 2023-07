Polignano a Mare - Palestina, omaggio a Mahmoud Darwish

Tutto pronto a Polignano a Mare (Ba) per le "Giornate della cultura palestinese" , un evento straordinario dedicato alla celebrazione della cultura palestinese, organizzato dalla Comunità palestinese di Puglia e Basilicata in collaborazione con Hamsa Samaa - Organization of International Culture, che si terrà dal 4 al 6 agosto.

Questa prima edizione di "Giornate della cultura palestinese”, patrocinata dal Comune di Polignano a Mare, è dedicata alla figura del grande poeta Mahmoud Darwish e rappresenta un'opportunità unica per immergersi nella ricchezza e nella bellezza della cultura palestinese, offrendo una piattaforma per esplorare l'eredità di Mahmoud Darwish, uno dei più grandi poeti palestinesi, nonché per apprezzare la diversità e la creatività artistica della comunità palestinese.

Durante l'evento saranno ospitati una serie di conferenze, spettacoli musicali, esposizioni artistiche e incontri culturali che consentiranno di conoscere meglio la storia, la letteratura, la musica e l'arte palestinese. Artisti nazionali ed internazionali si uniranno alla comunità locale, per rendere questa esperienza indimenticabile.

A tal proposito, è confermata la partecipazione di ospiti eccezionali, tra cui il grande artista libanese Marcel Khalifé, il celebre giornalista, conduttore televisivo e poeta libanese Zahi Wehbé, e molti altri relatori e artisti di fama internazionale.

Per ulteriori dettagli sul programma è possibile consultare la Pagina Facebook: https://www.facebook.com/Giornatedellaculturapalestinese.

