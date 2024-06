Politica vs. Magistratura analisi e confronto a Bari con Goffredo Buccini

Presentato a Bari al Teatro Kursaal Santalucia il volume “La Repubblica sotto processo - Storia giudiziaria della politica italiana 1994-2023” (Editori Laterza) di Goffredo Buccini, giornalista del Corriere della Sera.

All’evento, introdotto da Maria Laterza (Libreria Laterza), e moderato dal caporedattore del Corriere del Mezzogiorno, Michele Pennetti, sono intervenuti, oltre il presidente della Regione Puglia e magsitrato Michele Emiliano, l’avvocato Michele Laforgia e il viceministro alla Giustizia, Francesco Paolo Sisto.

“Goffredo Buccini ha scritto un piccolo capolavoro sulla storia giudiziaria della Repubblica Italiana - ha detto Emiliano - in particolare da Mani pulite fino ai giorni nostri. Un libro che vale la pena di leggere soprattutto per chi si è occupato e ha seguito queste vicende, e anche per chi pensava, come pensavo io da giovane, che l'azione penale potesse cambiare il mondo".

"L'azione penale non ha cambiato il mondo. Un libro molto interessante, sincero, che cerca di ricostruire la verità, dal punto di vista di un grande giornalista, su una storia che non si è ancora conclusa, quella del rapporto tra istituzioni e magistratura nell’Italia contemporanea”.

