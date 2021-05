Popolo Protagonista, Cambiamo! e Coraggio Italia unico gruppo parlamentare

Il presidente di Popolo Protagonista, Gianluca Rospi, a margine della conferenza stampa di presentazione del nuovo gruppo parlamentare ‘Coraggio Italia’, forte di oltre 20 membri nella Camera dei Deputati, annuncia la costituzione del comitato promotore, che porterà alla costituzione di un nuovo soggetto politico che vuole coniugare i valori popolari e liberali.

"Una bella novità per la politica italiana, una politica che unisce e non divide: Popolo Protagonista inizia un nuovo percorso con Cambiamo! e Coraggio Italia. Con il sindaco di Venezia, Luigi Brugnaro, e il governatore della Liguria, Giovanni Toti, abbiamo dato il via a un nuovo gruppo parlamentare che coniugherà i valori liberali e popolari. C’è grande soddisfazione ed entusiasmo attorno alla nascita di questo nuovo contenitore politico moderato, rivolto a chi crede in una politica che deve far progredire il Paese, facendo la differenza in positivo. Ora avanti con impegno e determinazione”.

L’onorevole Gianluca Rospi è ingegnere, dottore di ricerca in architettura, costruzione e strutture e docente di fisica applicata, nato 42 anni fa a Matera e residente a Putignano. Membro della commissione ‘Trasporti, Poste e Telecomunicazioni’ è fondatore e presidente di ‘Popolo Protagonista’, ispirato ai valori cristiano popolari del Partito Popolare Europeo. Relatore del Decreto Genova, è stato in passato presidente dell’Ordine degli Ingegneri di Matera.

