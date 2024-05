Porto Cesareo, l’Alto Riconoscimento Virtù e Conoscenza 2024: i premiati

La Giuria tecnico-scientifica a Porto Cesareo (Le), presieduta da Antonio PASCA (Presidentedel TAR - Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia) e dal M° Corrado DE BERNART (Direttore del Conservatorio “Tito Schipa” di Lecce) ha scelto tra le numerose candidature pervenute, tutte di alto profilo, le “Eccellenze Mediterranee” da premiare (https://www.youtube.com/watch?v=WMk3orf7UII).

Ad esse il 15 giugno p. v.., in orario serale, a Porto Cesareo, su un palco posto in piazza Enrico Berlinguer – Scalo d’Alaggio, a ridosso del mare, in una scenografia naturale unica al mondo, sarà consegnata la riproduzione dal valore simbolico, liberamente ispirata alla statuetta rappresentante il dio Thot, divinità egizia dellascienza e della sapienza, risalente al IV secolo a.C., rinvenuta nel mare di Porto Cesareo nel 1932 da pescatori della famiglia Colelli ed ora esposta nel Museo Archeologico Nazionale di Taranto.

Luigi RENIS (Scalo di Furno): “Pluridecorato luogotenente dell’aeronautica militare, atleta e delegato CONI Lecce, per il suo straordinario impegno nello sport e nel sociale, per aver promosso l’attività sportiva come valore educativo legato alla salute ealla formazione della persona, come fattore di aggregazione e strumento d’inclusione”.

CUORE E MANI APERTE (Messapia): “Organizzazione di Volontariato, emblema di bontà, fondata e presieduta da don Gianni MATTIA, per la suamissione di carità, di servizio al più povero, di assistenza agli ammalati ed ai loroparenti, con particolare attenzione verso i più piccoli”.

Gianna Fratta 2 Guarda la gallery

Gianna FRATTA (Japigia): “Talentuosa Pianista e brillante Direttrice d’orchestra, carismatica docente di Composizione al Conservatorio di Musica “Umberto Giordano”di Foggia, per l’amore che la tiene legata alle sue radici, per l’impegno a favore della parità di genere e della lotta al cancro, per la passione e l’energia con cui tiene le suelezioni, per la tenacia, la costanza nello studio, il senso del sacrificio che la caratterizzano e le hanno aperto le porte dei più prestigiosi teatri al mondo”.

Gennaro DELLA VOLPE - RAIZ (Mare Nostrum): “Cantautore e attore italiano, profondo conoscitore della cultura Mediterranea, voce inconfondibile degli Almamegretta, per aver rivoluzionato il sound della musica elettronica italiana e proiettato, con i suoi testi, riflessioni sulla solidarietà sociale, la pace, la migrazione, il dialogo tra religioni e culture diverse”.

Michael HADDAD (Mare Nostrum): “Libanese, figura di spicco nella lotta globale contro la crisi climatica e per i diritti delle persone con disabilità, ambasciatore di buonvolontà del Programma delle Nazioni Unite per lo Sviluppo, per l’inesauribile l’impegnoatto a sensibilizzare l’opinione pubblica sugli effetti del cambiamento climatico, sulla scomparsa della biodiversità e lo scioglimento dei ghiacciai dell’Artico”.

Benedetta PILATO (Ebe): “Nuotatrice, campionessa europea in carica e medaglia d’oro nei 100 rana ai campionati del mondo di Budapest, per l’amore che nutre versola sua terra, per l’impegno a favore dell’ambiente e della salvaguardia delle risorse idriche, per la forza di volontà, lo spirito di sacrificio e la determinazione che le hanno permesso di diventare, da giovanissima, stella dello sport italiano, esempio, riferimento e ispirazione per le nuove generazioni”.

Quintino Alessandro PISANÒ (Premio alla Memoria): “Imprenditore audace e innovativo, filantropo generoso, per la sua sensibilità sociale e il legame indissolubile con il territorio d’origine, per aver inventato un dispositivo rivoluzionario che ha migliorato le condizioni di lavoro dei pescatori e favorito un impatto significativo sull’intera industria della pesca nel Mediterraneo”.

Franco SIMONE (Speciale Mare Nostrum): “Cantautore di inestimabile valore egarbo artistico, per l’amore che lo tiene unito alla famiglia e alle radici salentine, per l’impegno umanitario e il rispetto dei valori cristiani, per aver saputo esprimere, con lasua canzone, un originale ed energico atto di accusa alla droga, per il suo pregevole lavoro di ricerca, scrittura, composizione ed elaborazione musicale che lo ha reso celebre nel mondo intero per le emozioni che riesce a suscitare”.

Saida Jaser Mahmoud AFFOUNEH (Speciale Mare Nostrum): “Preside della Facoltà di Scienze dell'Educazione e della Formazione degli Insegnanti, nonché Fondatrice e Direttrice dell'E-Learning Center (ELC) dell'Università Nazionale “An-Najah” di Nablus, Palestina; per il suo impegno incrollabile e l’eccezionale contributo a favore dell’educazione digitale e l’apprendimento online, divenendo, nel mondo, faro di ispirazione per un modello di istruzione aperta, accessibile, coinvolgente, innovativa e trasformativa”.

Faty BA (Speciale Mare Nostrum): “Scrittrice, modella e attrice, dall’animo gentile ed estroverso, per il suo innato talento e la sua vivacità intellettuale, per aver scritto, a solisette anni, un capolavoro editoriale e recitato, da protagonista accanto ad attori di fama mondiale, in “Global Harmony”, unfilm italo-americano a sostegno dei diritti fondamentali dei bambini”.

Fabio MASSA (Speciale Mare Nostrum): “Appassionato attore, lungimirante regista e sceneggiatore, per aver saputo affrontare e raccontare con originalità nel suo film “Global Harmony”, di produzione italo-americana, i temi della violenza, dell’immigrazione, delle pari opportunità, dei diritti fondamentali dell’uomo e dei bambini, aprendo spazi di riflessione, imprimendo emozioni e destando dall’indifferenza”.

Pietro BETTANI (Speciale Mare Nostrum – Alla Memoria): “Uomo di grande spessore culturale, di immensa umanità, primo medico condotto in Porto Cesareo, per la sua encomiabile dedizione al lavoro ed elevata competenza che spaziava nei diversi campi della medicina”.

Luisa RUSSO (Speciale Mare Nostrum – Alla Memoria): Ostetrica di grande cultura, saggezza, generosità e umanità, conosciuta in Porto Cesareo come “Levatrice”, per la sua spiccata dedizione al lavoro, per aver guidato, rassicurato, incoraggiato le donne di una intera comunità, prima, durante e dopo il travaglio, per aver fatto vivere la nascita di un bambino come un momento magico, emozionante e indimenticabile”.

Cosimo Damiano ARNESANO - ideatore ed organizzatore - riferisce: “Tale evento, giunto alla VIII edizione, organizzato da MediterraneaMente APS d’intesa con il Comune di Porto Cesareo, con la collaborazione di numerosi partner e con il sostegno di diverse aziende, premiando il genio, il talento, l’estro della gente mediterranea, vuole promuovere la pace, la tutela dell’ambiente e il rispetto dei diritti umani, valorizzare le diversità, sollecitare l’integrazione interculturale, facilitare il dialogo interreligioso e l’interscambio delle conoscenze, dare risonanza al territorio di riferimento con le sue risorse umane ed il suo incommensurabile patrimonio paesaggistico, artistico e culturale”.

E aggiunge: “Per l’edizione 2024 sono stati programmati momenti musicali (Finale del SASINAE FESTIVAL - International Song Contest) e sportivi (Mediterraneamente AQUATHLON, in collaborazione con Agim Academy), mostre e convegni, presentazioni di libri, visite a musei, escursioni nel parco naturale e nell’area marina protetta di Porto Cesareo, oltre ad altre iniziative culturali collaterali e complementari al “Virtù e Conoscenza”, Alto Riconoscimento alle“Eccellenze” mediterranee che si sono distinte per genialità, estro, talento, moralità, impegno profuso per ilbene comune”.

La Direzione Artistica sarà curata, come sempre, da Antonio (Aki) CHINDAMO, arrangiatore e produttore discografico, titolare di Auditoria Records (Como). La Cerimonia di Gala sarà condotta da Clio EVANS (Attrice e Scrittrice), Manuela SPARAPANO (Conduttrice Telerama) e Francesco VITULANO (Conduttore radio-televisivo).

Gli interventi musicali saranno curati dall’Ensemble Orchestrale “EUPHONIC” diretta dal violinista M° Joele MICELLI. Durante la serata si esibiranno gli artisti finalisti del SASINAE FESTIVAL: Vocal Singergy (Soleto - LE), Joia B (Quarto - NA), Roberta INTRIERI (Rende – CS) e Vinicio SIMONETTI (Ascoli Piceno). Ospiti speciali, i ballerini Aurelia PELUSO e Francesco ERROI, Campioni di Latin Show e Latin Style.

Il servizio sicurezza sarà gestito da Servizi Sicurezza Italia (società leader del settore) in collaborazione conla la Croce Rossa Italiana di Lecce e la Protezione Civile “Le Aquile del Mare”, con il coordinamento di Guglielmo SATURNINO e Salvatore ALEMANNO. Il progetto grafico è curato dal corso di Promozione Pubblicitaria dell’Istituto di Istruzione Superiore “Vittorio Bachelet” di Copertino.

