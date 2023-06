Porto Cesareo (Le) Premio 'Virtù e Conoscenza' per eccellenze del Mediterraneo

Si terrà sabato 17 giugno, ore 20:30, ingresso ore 19:30, in piazza Enrico Berlinguer - Scalo d’Alaggio a Porto Cesareo (Le), la Cerimonia di Consegna dell’Alto Riconoscimento VIRTU’ E CONOSCENZA - VII edizione.

Un prestigioso riconoscimento per valorizzare le eccellenze del Mediterraneo conferito, come ogni anno, a quelle personalità che si sono distinte per genialità, estro, talento, moralità, propensione alla solidarietà e al bene comune.

A ricevere quest’anno la statuetta del dio Thot, divinità egizia della scienza e della sapienza, saranno 15 premiati, appartenenti ai mondi della musica, dell’arte, della danza, della medicina e non solo. A sceglierli è stata una Giuria tecnico-scientifica, presieduta dal presidente del TAR Lecce, Antonio PASCA.

Saliranno sul palco per ricevere il premio: Soraya MALEK (principessa d’Afghanistan), Serenella MOLENDINI (Consigliera Nazionale di Parità), Giancarlo LOGROSCINO (Direttore del Centro Malattie Neurodegenerative dell’Ospedale “Panico” di Tricase), Suor Anna Monia ALFIERI “Religiosa dell’Istituto Internazionale delle Suore Marcelline, la cantautrice e direttrice d’orchestra Carolina BUBBICO, alla prof.ssa dell'Università di Parigi Annick SUZOR WEINER. Il cantautore Al Bano CARRISI, la band salentina dei NEGRAMARO e l'attrice Vanessa SCALERA non saranno presenti per coincidenza di impegni lavorativi, ma interverranno con un video-messaggio; a loro la statuetta del dio Thot sarà consegnata in un altro giorno e luogo da concordare.

Il premio alla Memoria quest’anno sarà invece verrà conferito ad Antonio MONTINARO, Antonio BASILE, Raffaele SAMBATI e Rocco DURANTE. La Targa “Virtù e Conoscenza” sarà consegnata a: Yusef ZAHIR: “Ballerino italo-marocchino, e all’Almanacco LEVERANESE.

Il premio si inserisce all’interno del Festival Virtù e Conoscenza che si svolgerà dal 15 al 18 giugno, con un ricco programma di iniziative.

Per chi sarà impossibilitato ad essere presente, l’Evento sarà trasmesso in diretta streaming sulla pagina facebook (https://www.facebook.com/altoriconoscimentovirtueconoscenza/) e sul canale Youtube (https://www.youtube.com/channel/UCQCTpcbHLo6H49mMo0kqfyg) dell’Alto Riconoscimento Virtù e Conoscenza”.

Prologo alla manifestazione è stato il Convegno "DOVEVA IL MEDITERRANEO?" durante il quale si è parlato dei diritti e delle libertà fondamentali dell’uomo, di immigrazione, accoglienza e integrazione.

L’evento è stato organizzato da MediterraneaMente APS di concerto con il Comune di Porto Cesareo, la Parrocchia B.V.M. del Perpetuo Soccorso e l’Ufficio Pastorale Immigrati della Diocesi Nardò-Gallipoli.

Dopo il Benvenuto di don Antonio BOTTAZZO (Direttore Ufficio Pastorale della Diocesi Nardò-Gallipoli) e di Silvia TARANTINO (Sindaca di Porto Cesareo), il saluto di Antonio PASCA (presidente del TAR Puglia e Presidente della Giuria Tecnico/Scientifica del Virtù e Conoscenza), Cosimo Damiano ARNESANO (Presidente MediterraneaMente APS) ed Eridania MIGLIONICO (Mediatrice Culturale). A coordinare i lavori Attilio PISANO’, docente di Filosofia del Diritto e Diritti Umani all’Università del Salento.

Interventi: Soraya MALEK (Principessa d’Afghanistan, autorevole voce a sostegno della partecipazione delle donne alla vita sociale), Serenella MOLENDINI (Consigliera Nazionale di Parità, Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali), Saifeddine MAAROUFI (Imam della Moschea di Lecce, Direttore del Centro Culturale Islamico di Lecce), Fratel Michael Davide SEMERARO (Biblista, Monaco Benedettino, Priore all’Abbazia della Novalesa - TO).

Infine, serata allietata e conclusa dalla talentuosa pianista Alessia PALADINI.

