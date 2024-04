'Potere mafioso e distorsione del mercato' con i procuratori Rossi e Valerio

Il Dipartimento di Economia e Finanza dell’Università degli Studi di Bari si interroga su come le infiltrazioni criminali nel tessuto economico sociale dei territori incida sul funzionamento del mercato. E lo fa con l’ incontro intitolato “POTERE MAFIOSO E DISTORSIONI DEL MERCATO” in programma il 12 aprile 2024 alle 10.30 nell’Aula Magna della Facoltà di Economia.

Potere Mafioso locGuarda la gallery

Durante l’incontro saranno resi noti DATI sulle infiltrazioni della criminalità organizzata nel tessuto economico pugliese, con un focus provincia per provincia, e del Mezzogiorno.

All’evento, che sarà introdotto dal direttore del DIEF prof. VITO PERAGINE, ordinario di Economia Politica di Uniba, interverranno il procuratore della Repubblica di Bari ROBERTO ROSSI e il sostituto procuratore della DDA di Catanzaro VITO VALERIO. Saranno loro, partendo da casi concreti, ad illustrare come i fenomeni criminali abbiano il potere di distorsione e alterazione del mercato, con ricadute dirette sulla collettività che si traducono in costi reali per le tasche dei cittadini.

Alle relazioni dei procuratori seguirà la discussione con gli interventi dei professori COSIMO PIETRO GUARINI, Ordinario di Diritto Pubblico DIEF Uniba e VITTORIO TEUTONICO, Associato di Diritto Pubblico DIEF Uniba.

(gelormini@gmail.com)