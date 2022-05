PPE, Congresso di Rotterdam: Michele Emiliano tra gli invitati

Il Presidente della Regione Puglia Michele Emiliano è tra gli invitati al Congresso del Partito Popolare Europeo che si apre a Rotterdam e che vedrà la partecipazione, tra gli altri, anche della presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen, dei leader europei e dei delegati provenienti da tutti i Paesi dell’Unione.

Per Emiliano un invito prestigioso e una importante occasione di conoscenza e confronto su temi fortemente connessi al cambiamento della Puglia negli ultimi anni, anche grazie alle politiche dell’Unione Europea.

In particolare sarà interessante avere un confronto sulle principali politiche regionali in materia di energie alternative e di spesa dei fondi europei - fanno sapere dallo staff del Presidente - in entrambi questi settori la Puglia è tra le prime regioni italiane per potenza installata e capacità di spesa.

Il summit del Ppe darà grande centralità al ruolo dell’Ucraina e al suo sostegno da parte degli Stati membri dell'Ue. Tra le sessioni del dibattito in programma il 31 maggio: “Uniti nella solidarietà: difendere la democrazia occidentale”, “WeStandWithUkraine”, “Rendere l’Europa energeticamente indipendente e carbon-neutral”.

Tra i progetti di risoluzione presentati al Congresso, il numero 7 si intitola "Il PPE alla guida della transizione sostenibile verso un futuro neutrale per il clima" e ha al suo interno un intero paragrafo su “Decarbonizzazione dell'energia e transizione energetica”, tema particolarmente caro al Presidente Emiliano, che nel giugno 2019 è stato relatore del parere del Comitato della Regioni dell’UE “Un pianeta pulito per tutti - Visione strategica europea a lungo termine per un'economia prospera, moderna, competitiva e climaticamente neutra” approvato a larghissima maggioranza.

