Premio don Tonino Bello, i vincitori e il video della serata

Giovedì 9 giugno si è conclusa la seconda edizione del Premio letterario “don Tonino Bello” con la proclamazione dei vincitori e delle vincitrici presso l’Aula Magna del Seminario diocesano di Molfetta.

Vi hanno preso parte:

- il vescovo S.E. Mons. Domenico Cornacchia,

- il comitato organizzatore del Premio, tra cui Gianni Antonio Palumbo, ricercatore in Letteratura Italiana presso l’Università degli Studi di Foggia e curatore della rubrica di poesia metafisico-civile Riflessi per il settimanale Luce e Vita, Roberta Carlucci, redattrice Luce e Vita e segretaria del concorso, che ha presentato la serata, (impossibilitato a partecipare il direttore di Luce e Vita Luigi Sparapano)

- il vicepresidente dell’associazione Stola e Grembiule aps don Cesare Pisani

- la lettrice Tania Adesso

- i vincitori e le vincitrici che hanno potuto essere presenti

La serata è stata trasmessa in diretta streaming a cura di Alessandro Capurso dell’Ufficio Comunicazioni Sociali.

L’iniziativa, nata dall’idea di una sera di fine estate 2020 e suscitata dalla conoscenza di don Tonino Bello e della sua mirabile dimestichezza con le parole, cerca di tenere acceso un faro su due generi tanto praticati dal Venerabile come la poesia metafisico-civile e il giornalismo di prossimità, nonché di testimoniarne la vitalità persistente grazie alle penne di tanti poeti e giornalisti.A delineare ancor meglio questo orizzonte, gli interventi qualificati della scrittrice e poeta Anna Santoliquido e del presidente dell’Ordine dei Giornalisti di Puglia Piero Ricci, entrambi presenti alla premiazione rispettivamente in rappresentanza delle commissioni per la sezione poetica e per quella giornalistica.

Novità di quest’anno, le menzioni speciali Riflessi e Luce e Vita. La valutazione degli scritti, effettuata dalle giurie a distanza e in anonimato, ha portato, come annunciato durante la serata del 9 giugno, all’assegnazione dei premi.

Sezione Poesia metafisico-civile Premiati: 1. Primo classificato - Vita - Onofrio Arpino, (Santeramo in Colle, BA, Puglia); 2. Secondo classificato - Nel nord di Okkalapa - Lorenzo Spurio - (Jesi, AN, Marche); 3. Terzo classificato e menzione speciale Riflessi - Tra concreto e cielo - Giuseppe Mandia (Perugia, Umbria) Menzioni della giuria • Menzione della giuria - Il filo della vita- Aline Fiorot (Vittorio Veneto, TV, Veneto);• Menzione della giuria – Grazie Onnipotente Dio - Dina Ferorelli (Bitetto, BA, Puglia);• Menzione della giuria - Aylan - Mattia Giuramento (Bisceglie, BT, Puglia). Attestazioni di merito • Attestazione di merito – Kandahar - Maria Pia Latorre (Bari, Puglia);• Attestazione di merito - Della mia anima fragile - Nicola De Matteo (Bari, Puglia); • Attestazione di merito - Il violino - Angelo Zema (Roma, Lazio); • Attestazione di merito - Minuzzoli di pane - Giovanna Sgherza (Molfetta, BA, Puglia).

Sezione giornalismo di prossimità Premiati: 1. Primo classificato - Al lavoro anche nelle ore più calde, in Puglia dove non è cambiato niente - Matteo Caione, (Monteroni di Lecce, LE, Puglia), pubblicato sul quotidiano Avvenire; 2. Secondo classificato - Dalle mani degli ultimi, il Pane della vita - Paola Russo (San Giovanni Rotondo, FG, Puglia), pubblicato sulla rivista Voce di Padre Pio; 3. Terzo classificato - E ogni domenica Michele vola tra i pali con Paolo - Nicola Lavacca, (Bitonto, BA, Puglia), pubblicato sul settimanale Famiglia Cristiana. Menzioni della giuria • Menzione della giuria - Le denunce ignorate sul campo nomadi in cui sono morti due bimbi - Luca Pernice, (Foggia, Puglia), pubblicato sulla rivista bimestrale Lavialibera;• Menzione speciale Luce e Vita - All’amicizia che sprigiona resilienza - Renato Brucoli, (Terlizzi, BA, Puglia), pubblicato su Odysseo, magazine settimanale on line di cultura e attualità.

Menzioni speciali Luce e Vita• Menzione speciale Luce e Vita - L’incredibile ferocia della criminalità pugliese - Valeria D’Autilia, (Taranto, Puglia), pubblicato sul quotidiano La Stampa;• Menzione speciale Luce e Vita - Sa Paradura, la fratellanza tra i pastori più forte di tutto - Andrea Cuminatto, (Firenze, Toscana), pubblicato sulla rivista mensile di strada Scarp De Tenis.

