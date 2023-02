Premio Honestas a Angelo Maria Perrino - Affaritaliani.it

Alla presenza del Procuratore Capo di Brindisi, Antonio De Donno, del Presidente della Provincia diBrindisi, Antonio Matarrelli, del sindaco di Latiano Cosimo Maiorano, della giornalista e presidente dell’associazione La Valigia Blu Fabiana Agnello, del capitano Vito Sacchi della compagnia carabinieri San Vito dei Normanni e dell’assessore alla Cultura Monica Albano, si è svolta la conferenza stampa di presentazione della terza edizione del Premio Honestas e del Percorso di Legalità della città di Latiano.

Il Premio Honestas, ideato dal tenente dei carabinieri Alberto Bruno e organizzato dall’associazione La Valigia blu, è divenuto oramai itinerante e si prefigge di instillare nei giovani il seme della legalità nelle sue varie forme: come la correttezza, l’onestà e la coerenza, temi già affrontati nelle prime edizioni.

L’obiettivo è quello di stimolare la riscoperta di quei valori necessari per l’equilibrio della vita sociale, dove gli italiani di domani potranno essere custodi e guardiani di valori ormai troppo opacizzati. La serata di premiazione, quest’anno, si svolgerà nella città di Latiano dove, l’associazione La Valigia Blu, insieme al sindaco Cosimo Maiorano e all’assessore alla Cultura, Monica Albano, ha sviluppato un Percorso di Legalità distribuito in quattro tappe, dal mese di febbraio a quello di maggio.

Premio Honestas, terza edizione: la credibilitàIl Premio Honestas assegna un numero variabile, di anno in anno, di borse di studio agli studenti delle quinte classi degli istituti superiori della Provincia di Brindisi per l’elaborazione di un video Instagram che quest’anno ha il tema della credibilità.

I video Instagram che verranno postati in rete dagli studenti contribuiranno a quella battaglia quotidiana di legalità, utilizzando gli strumenti e il linguaggio oggi più vicini ai giovani in contrapposizione alla propaganda criminale web che inneggia alla violenza, finanche contro le istituzioni: come nel caso di alcuni cantanti neomelodici e influencer.

La commissione che proclamerà i vincitori è composta, ad oggi, dal Prefetto di Brindisi Michela Savina La Iacona, dal Procuratore Capo della Repubblica di Brindisi Antonio De Donno, dal coordinatore dellaFederazione Antiracket Puglia FAI Fabio Marini, dal testimonial dell’evento e dai i Sindaci dei comuni della Provincia di Brindisi, ad oggi cinque, in cui sono presenti le scuole superiori interessate.

La Commissione, quindi, assegnerà sei borse di studio del valore di 400 euro ciascuna che verranno consegnate durante la cerimonia di premiazione degli studenti vincitori che, quest’anno, si svolgerà il 26 maggio alle ore 18.30 presso il Palazzo Imperiali di Latiano.

Premio per il giornalismo digitale: premiato il direttore Angelo Maria Perrino - Affariritaliani.it Nell’epoca dei social network e della globalizzazione, nella quale le notizie più importanti fanno il giro del mondo facilmente e in pochissimo tempo, il direttore Perrino ha fondato il primo quotidiano online italiano nel 1996: una rivoluzione, quella del giornalismo digitale, che ha cambiato il modo di concepire una redazione, recepire le notizie e i mezzi principali per diffonderle. Per questo al direttore Angelo Maria Perrino di Affaritaliani.it verrà consegnato il Premio per il Giornalismo digitale in occasione della serata di premiazione del 26 maggio.

Il Percorso di Legalità del Comune di Latiano si sviluppa in quattro tappe: nella giornata del 5 febbraio apartire dalle ore 17:30 presso il Teatro Olmi sarà presentato il libro “Auschwitz, crocevia della storia” diAntonio Nicola Vitale e a seguire l’interpretazione del monologo “Radici” di e con Antonio Anzilotti De Nitto.

Nella giornata del 23 marzo dalle 17:30, “Il senso della Giustizia nelle canzoni di Fabrizio De André”, in cuigli studenti si esibiranno con le interpretazioni dei brani del cantautore. Il 21 aprile si assisterà al musical “Romeo+Giulietta” della compagnia Atto Terzo e il 26 maggio, tappa conclusiva del percorso di Legalità, siterrà la serata della donazione delle borse di studio dell’associazione La Valigia Blu agli studenti vincitori del Premio Honestas.