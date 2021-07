Premio Umanesimo della Pietra per la Storia 2020 a Francesco Panarelli

La cerimonia di proclamazione del professor Francesco Panarelli - quale vincitore del Premio Umanesimo della Pietra per la Storia 2020 - era stata prevista per sabato 28 novembre scorso, ma a causa dei contagi della pandemia virale in atto venne procrastinata a data da destinarsi.

Sabato 31 luglio pertanto, alle ore 18:00 nella Sala Consiliare del Palazzo Ducale di Martina Franca sarà celebrata la manifestazione conclusiva della XXIII edizione del Premio Umanesimo della Pietra per la Storia - Edizione 2020.

Lunedì 9 novembre 2020 il notaio Arcangelo Rinaldi, presidente dell’Ufficio di Segreteria del Premio Umanesimo della Pietra per la Storia - Edizione 2020, effettuò lo spoglio delle schede inviate presso il suo studio dai componenti della Giuria Tecnica, composta da diciassette vincitori delle precedenti ventidue edizioni: Cosimo Damiano Fonseca, Angelo Massafra, Pasquale Corsi, Rosario Jurlaro, Giorgio Otranto, Clara Gelao, Cosimo D’Angela, Andreas Kiesewetter, Mario Spedicato, Gioia Bertelli, Vito Antonio Leuzzi, Hubert Houben, Pasquale Cordasco, Vittorio De Marco, Giuseppe Poli, Giuseppe Colucci e Ferdinando Mirizzi.

Tale giuria venne integrata da otto soci del Gruppo Umanesimo della Pietra: Enza Aurisicchio, Luigi Basile, Luigi De Michele, Pasquale Gentile, Walter Ivone, Giovanni Liuzzi, Cosimo Francesco Palmisano e Filippo Perretta.

Conteggiate, come da Statuto del Premio, le preferenze attribuite a diversi studiosi, il notaio Arcangelo Rinaldi dichiarò vincitore il professor Francesco Panarelli, ordinario di Storia Medievale presso l’Università degli Studi della Basilicata.

Il premio consiste nella comunicazione ufficiale della scelta del vincitore, al quale il grande ufficiale Giuseppe Bellucci consegnerà il multiplo d’arte La Voce della Storia, artistica campana in bronzo da lui realizzata.

Del vincitore parlerà l’accademico dei Lincei e socio onorario del Gruppo Umanesimo della Pietra professor Cosimo Damiano Fonseca, testimonial della manifestazione e vincitore della prima edizione del Premio (1998).

All’evento è stato assicurato il patrocinio dell’amministrazione comunale di Martina Franca a nome della quale porgerà un indirizzo di saluto il professor Antonio Scialpi, assessore alle Attività Culturali. Al pubblico sarà distribuito l’opuscolo, curato dalla dottoressa Annapaola Di Giuseppe, del Premio Umanesimo della Pietra per la Storia - Edizione 2019, attribuito al professor Ferdinando Mirizzi.

