Presentato a Roma "Benedetto XVI - Il Papa" di Nicola Giampaolo

Numerose le autorità civili e militari presenti per quest’ultima pubblicazione di Nicola Giampaolo, "Benedetto XVI - Il Papa" - Edizioni Giuseppe Laterza, con la prefazione di Magdi Cristiano Allam.

L'evento si è svolto presso il prestigioso Circolo Ufficiali delle Forze Armate d’Italia, e a dialogare con l’autore, oltre a moderare brillantemente l’incontro, è stata la presentatrice e conduttrice televisiva Monia Palmieri, che ha anche curato l’appuntamento organizzato con la preziosa collaborazione ed assistenza di O.N.A.O.M.C.E. - Opera Nazionale di Assistenza per gli Orfani ed i Militari di Carriera dell'Esercito e del suo Presidente Generale Sandro Mariantoni.

Tra gli illustri relatori intervenuti: Mons. Paolo Cartolari - Cappellano D’Onore di Sua Santità, Sua Eccellenza Reverendissima Mons. Vijay Kumar RAYARALA - Vescovo di Srikakulam Andhra Pradesh India e Sua Eminenza Cardinale Poola Anthony.

Giornalista pugliese, studioso di arte, agiografo e vaticanista: Nicola Giampaolo è laureato in Metodologia della Progettazione e Beni Culturali; dal 2012 Postulatore e Membro delle figure concernenti le Cause dei Santi, accreditato presso la Santa Sede al Dicastero Congregazione Cause dei Santi e presso i Tribunali ecclesiastici del Vicariato di Roma, Arcidiocesi di Napoli e Patriarcato di Venezia; è autore di oltre 30 pubblicazioni.

Inoltre, è impegnato dal 1995 nell’attività politica, mentre dal 2019 è componente Conferenza Unificata Stato Regioni in Comstat presso la Presidenza Consiglio dei Ministri: nomina indicata dall’ANCI con Decreto del Presidente, Giuseppe Conte, e da ottobre 2023 ha visto riconfermato il suo mandato con Decreto Presidente Giorgia Meloni.

Ha ricevuto numerosi premi tra cui: 2023 Premio Internazionale “Grandi Artisti Luigi Centra”, 2014 Premio Cristianità “Roma Capitale”, 2013 Premio Diritti Umani Francesco D’Assisi della Città di Lecce, 2011 Riconoscimento per la Cultura della Camera dei Deputati in occasione festeggiamenti 150 anni Unità d’Italia.