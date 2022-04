Principe Alberto II di Monaco a Terlizzi, Canosa di Puglia e Poggiorsini

Tripla tappa pugliese per Alberto II di Monaco, in visita ai Siti Storici Grimaldi di Monaco: Terlizzi Ba), Canosa di Puglia (Bat) e Poggiorsini (Ba).

Il principe Alberto II, sovrano di Monaco, sarà in visita ufficiale, in Puglia, partendo dal ritorno - dopo 25 anni - a Terlizzi, il prossimo mercoledì 20 aprile 2022. L’evento si inserisce nell’ambito delle iniziative promosse dall’associazione Siti Storici Grimaldi di Monaco, cui il Comune di Terlizzi ha aderito tempo fa.

Un ritorno, per il Principe Sovrano Alberto II nella cittadina pugliese, feudo dei Grimaldi dal 1532 al 1641: già visitato nel 1997. Il primo da Capo di Stato, dopo venticinque anni, accolto dal sindaco Ninni Gemmato, alla presenza del Prefetto di Bari, Antonia Bellomo, del vescovo della diocesi di Molfetta-Ruvo-Giovinazzo- Terlizzi, Mons. Domenico Cornacchia e delle massime autorità politiche e militari regionali e cittadine.

Per l'occasione sarà esposta, all’interno della pinacoteca comunale “Michele de Napoli” la croce processionale d'argento (argentiere napoletano del terzo decennio del XVII secolo) donata da monsignor Onorato Grimaldi signore di Terlizzi e Arciprete della nullius diocesis dal 1632 al 1639 al capitolo della Collegiata.

principe alberto.sindaco ninni gemmatoGuarda la gallery

Giovedì 21 aprile il Principe Alberto II di Monaco sarà in visita ufficiale a Canosa di Puglia. A fara gli onori di casa il sindaco Roberto Morra: "La presenza del monarca nella nostra città avviene a seguito della nascita della associazione Siti Storici Grimaldi che vede il Comune di Canosa fra i soci fondatori e ha lo scopo di riunire diversi comuni italiani e francesi, al fine di valorizzare, promuovere e diffondere la cultura, le tradizioni, i prodotti enogastronomici, di questi territori".

"Come potete immaginare ha sottolineato il sindaco Morra - trattandosi di un capo di Stato, le misure di sicurezza saranno imponenti. La visita inizierà alle 9:00 quando il Principe, giunto a Canosa, accompagnato dall’ambasciatore scoprirà una targa stradale all’ingresso della città. Successivamente verrà accolto a Palazzo di Città per un saluto al Consiglio Comunale e alla Giunta. Dopo i saluti alle autorità intervenute il Principe percorrerà Corso San Sabino dove incontrerà la cittadinanza e le scolaresche. Alle 10:30 è previsto un momento di raccoglimento alla presenza di tutte le associazioni locali combattentistiche e d’arma e verrà deposta una corona di alloro al Monumento ai Caduti presso la Villa comunale".

"La nostra città si prepara a vivere un momento di festa e di gioia, - ha ribadito il sindaco - Canosa per la prima volta riceve la visita di un capo di Stato straniero. La manifestazione avrà una grande risonanza mediatica e sarà occasione per far conoscere la nostra città ad un pubblico più vasto. Per la storica e solenne circostanza sarà presente la fanfara dell’Esercito Italiano".

Infine, il Principe Alberto II di Monaco - sempre il giorno 21 aprile - completerà il tour pugliese a Poggiorsini. visitando i ruderi della Rocca del Garagnone, situato nel territorio di Spinazzola, in quello che era il feudo dei Grimaldi: concesso per fedeltà agli Asburgo dall’Imperatore Carlo V nell’anno 1532.

“E’ stato lo stesso Principe Alberto di Monaco - ha comunicato Francesco Tarantini presidente del Parco nazionale dell’Alta Murgia -tramite il suo staff a comunicare ai vertici del Parco di aver scoperto che la storia del Castello del Garagnone si intreccia con quella della famiglia Grimaldi”.

Il Comune di poggiorsini (Ba) è entrato a far parte dell'Associazione monegasca di Comuni italiani nello scorso novembre 2021.

(gelormini@gmail.com)