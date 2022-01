PSR, Fitto e De Castro ne perorano la proroga in UE

A Bruxelles i deputati europei Raffaele Fitto, e Paolo De Castro, hanno incontrato il commissario europeo all’Agricoltura, Janusz Wojciechowski, per sostenere, come già fatto negli anni scorsi, la richiesta di proroga per il Psr della Puglia, che verrà avanzata nei prossimi giorni dall’assessore all’Agricoltura Donato Pentassuglia. La Commissione europea in passato ha già concesso due volte una deroga alla Regione Puglia.

Al termine dell’incontro Raffaele Fitto ha dichiarato: “Ringraziamo il commissario Wojciechowski che ha dato la sua disponibilità a valutare la nuova richiesta di deroga della regione Puglia. Va ricordato che, per la terza volta consecutiva la Regione è stata maglia nera tra tutte le Regioni italiane ed europee per l’avanzamento della spesa dei fondi europei del PSR. Un triste primato che, ebbene ricordarlo, ha chiare ed evidenti responsabilità nella gestione imbarazzante degli anni scorsi del Presidente Emiliano. Prendiamo atto del cambio di passo e del lavoro dell’assessore Pentassuglia. Non siamo abituati al ‘tanto peggio tanto meglio’ per interesse politico, e quindi per la terza volta consecutiva sosteniamo, con senso di responsabilità, la possibilità di ottenere una deroga e non perdere risorse fondamentali per l’agricoltura pugliese.”

“La sinergia di azione - ha sottolineato Paolo De castro - fra me e il collega Raffaele Fitto dimostra che in un tema come quello dell’Agricoltura, specie in Puglia, non si possono fare speculazioni politiche e remare contro, perché significherebbe non fare gli interessi degli agricoltori pugliesi, che, nonostante tutte le difficoltà continuano a credere nel loro lavoro. La proroga che la Commissione europea dovrà concedere è per un importo di gran lunga inferiore rispetto agli anni precedenti, e questo grazie all’ottimo lavoro che sta svolgendo l’assessore regionale Pentassuglia.”

