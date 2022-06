Puglia 365, 'Ricominciamo da tre' nel Tour Turismo e Cultura

Si è svolta a Trinitapoli la prima riunione operativa, organizzata dal direttivo della APS Terrae Aufidae, a cui hanno preso parte diversi operatori, associazioni, imprenditori, liberi cittadini, interessati a realizzare una rete cultura e turismo, con lo scopo di presentare il proprio progetto di sviluppo territoriale al prossimo appuntamento che si terrà 30 giugno a Trani organizzato dalla Regione Puglia insieme all’ARET Pugliapromozione, al dipertimento Turismo e Cultura, al Consorzio Teatro Pubblico Pugliese e all’Apulia Film Commission.

Gli appuntamenti sono tavole rotonde in cui ognuno contribuisce con conoscenze, esperienze, professionalità, studio, idee e partecipazione alla stesura di una prima bozza di proposta di Piano Strategico Territoriale Cultura e Turismo, da sottoporre agli organi Regionali nell’appuntamento di Trani.

"Che il rilancio del turismo sia indispensabile per lo sviluppo economico e sociale dei nostri 3 comuni è un dato di fatto - ha dichiarato Tommaso Carano presidente dell'APS Terrae Aufidae - e lo dimostrano i risultati delle altre località pugliesi e la rilevante quota di PIL prodotta dal turismo Pugliese (circa il 18%), verrebbe da pensare che le località più blasonate, ormai oggetto del desiderio turistico di mezzo mondo, abbiano bellezze che a noi mancano, ma non è così, ciò che fa realmente la differenza infatti è:

La capacità di saper comunicare; La promozione delle bellezze e delle attività già presenti sul territorio, L’accoglienza dei turisti, L’innovazione nell’offerta di attrattori culturali disporre di prodotti turistici da offrire sul mercato

Le note difficoltà del territorio sono criticità da superare, ma il loro superamento rappresenta allo stesso tempo l’opportunità di riscatto sociale ed economico, attraverso la diffusione di una cultura dell’accoglienza che può contaminare la cittadinanza e dare quella chance di crescita e sviluppo che manca nei tre comuni ofantini".

"Finora la BAT è rimasta esclusa dai grandi circuiti turistici - ha sottolineato Carano - e forse la stessa Regione, in passato, non ha creduto più di tanto nelle risorse che ha da offrire la nostra provincia, in questa direzione la nostra presenza a Trani è un obiettivo ambizioso, creare un canale di comunicazione diretta tra territorio e istituzioni Regionali per la realizzazione di un Piano Strategico Territoriale dei nostri 3 comuni".

Tutto il gruppo di lavoro sarà impegnato nelle prossime settimane alla stesura della bozza del PST, con l’obiettivo di integrare tutte le attività che già oggi il territorio offre e di poter programmare obiettivi e strategie di svilippo futuri. "Si tratta di una vera e propria assunzione di responsabilità da parte di tutti i soggetti coinvolti - ha concluso Carano - che, superando rivalità e campanilismi, vogliono iniziare insieme a scrivere una nuova storia da poter raccontare al mondo".

La prossima riunione operativa è fissata per martedì 14 giugno alle ore 19:00, tutti i player interessati sono invitati a compilare un form da scaricare sulla pagina web https://terraeaufidae.it/2022/piano-strategico-del-turismo-locale/ ed inviarlo al seguente indirizzo terraeaufidaeaps@gmail.com entro sabato 11 giugno.

"Il nostro territorio - si legge dalla nota diffusa dall'Associazione - ha bisgono del turismo per crescere, siamo destinati a farlo e a farlo bene, senza turismo e cultura non abbiamo futuro, ed il futuro è adesso!"

(gelormini@gmail.com)