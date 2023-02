Puglia, a Mesagne il titolo di capitale della cultura e il premio di 300mila €

Puglia, a Mesagne il titolo di "capitale della cultura" e un premio di 300mila €

Era arrivata tra i dieci finalisti per il titolo di capitale italiana della cultura 2024 e oggi conquista il riconoscimento di “Capitale cultura di Puglia” e un premio del valore di 300mila euro: Mesagne, il borgo messapico che affascina e intriga, è la prima città pugliese insignita del titolo. La proposta di nominare una “Capitale cultura di Puglia” è stata presentata dal consigliere regionale Mauro Vizzino in sede di approvazione del bilancio di previsione della Regione che si è svolta il 9 febbraio e il riconoscimento andrà, di anno in anno, alla città pugliese che giungerà in finale per l’assegnazione del titolo di “Capitale italiana della cultura”. Dunque, nello specifico, il primo titolo è andato alla città di Mesagne che si è aggiudicata anche un premio di 300mila euro. “Un obiettivo ottenuto grazie alla lungimiranza del sindaco Matarrelli e dell’amministrazione comunale e al contributo che ciascuno di noi – nei rispettivi ruoli – ha dato per portare ancora più in alto il nome della nostra città a livello nazionale” ha detto Mauro Vizzino.

“Ma questo – è evidente per chi ci conosce – è solo il punto di partenza per ulteriori traguardi che vogliamo raggiungere con il contributo di tutta la nostra comunità, puntando con decisione sulla valorizzazione della nostra storia e della cultura”. L’ultimo bilancio di previsione ha stabilito all’art. 38 che “la Regione Puglia istituisce il titolo di Capitale cultura di Puglia, conferito alla città che sia stata riconosciuta, dal ministero della Cultura, Capitale italiana della Cultura o che sia arrivata in finale per il conseguimento del suddetto titolo” e che alla città della Puglia aggiudicataria del titolo venga assegnato un premio dell’importo di 300mila euro.

Mesagne capitale della cultura Puglia, Emiliano: "Parliamo di una storia di riscatto e di rilancio che va raccontata”

“La storia di Mesagne – ha detto il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano - deve essere da esempio per tutta l'Italia. Parliamo di una storia di riscatto e di rilancio, che va raccontata, perché testimonia che il destino di una città può essere cambiato, anche grazie alla cultura. Per questo vogliamo far sì che il progetto presentato per la candidatura a Capitale Italiana della Cultura venga realizzato in toto, concretizzando tutte le iniziative previste. Oggi si parla di Mesagne come città di arte, turismo, ricerca: una sfida vinta da tutta la Puglia”.