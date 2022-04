'Puglia Autentica Meraviglia' in BIT con cinema, passione foodie e sport

Sarà il regista e attore Sergio Rubini a presentare il NUOVO SPOT DI PUGLIAPROMOZIONE. C’è grande attesa per questo lavoro col quale il pugliese Rubini ha portato lo stile del grande cinema nel racconto della sua terra d’origine: la Puglia. La conferenza stampa si svolgerà l’11 aprile nella B.I.T. (Borsa Internazionale del Turismo) a Fieramilanocity nella sala conferenze del Padiglione Regione Puglia alle ore 11.30, con diretta streaming su https://www.facebook.com/ puglia365/ .

Interverranno:

Michele Emiliano, presidente Regione Puglia,

Gianfranco Lopane, assessore al Turismo Regione Puglia,

Luca Scandale, direttore generale Pugliapromozione,

Aldo Patruno, direttore Dipartimento Cultura e Turismo Regione Puglia.

C’è il riserbo più totale sui contenuti dello spot sulla Puglia, anzi sulle tante Puglie, firmato da Sergio Rubini che ha solo voluto rivelare il claim: “Puglia, autentica meraviglia”.

In arrivo anche i dati dell’Osservatorio regionale del turismo Pugliapromozione, appuntamento fisso della B.I.T., oramai sono diventati uno strumento strategico utile per verificare i traguardi raggiunti e quelli nuovi ai quali dedicarsi. Si tratta di 41 pagine commentate che illustreranno un trend ampio dal 2015 al 2021. La novità del 2022 è che, periodicamente, verrà presentati i dati relativi di approfondimento per ogni singola provincia (per ora disponibile solo Bari).

Intanto già da lunedì 10 aprile, tutto il giorno, si aprirà quello che può essere definito come un unico palcoscenico per ben 43 Comuni turistici pugliesi che, nella saletta conferenze, ogni 30 minuti presenteranno le loro proposte. Gli altri attrattori di grande valenza per la Puglia 2022 saranno: “Art & Craft” dedicato all’artigianato che diventa un nuovo itinerario artistico culturale, “Puglia for foodies” sull’offerta enogastronomica raccontata come novità attraverso i tre prodotti simbolo della Puglia e cioè formaggio, olio e vino con degustazioni a cura della Masserie Didattiche pugliesi.

Sempre l’11 aprile, ore 14, nel Padiglione Puglia verrà presentato il progetto "PUGLIA, IDENTITÀ E STORIE DI GOLA" CON IL COOKING SHOW "PAN E PMDOR METT SANGH E CLOR" ideato dall’Agenzia Pugliapromozione e dalla MAGENTA bureau srl l’obiettivo da raggiungere sarà quello di “comunicare le eccellenze pugliesi – dice Paolo Marchi – proiettandole lungo l’intero arco dei 12 mesi, liberandole dalla dittatura dell’estate”.

I sei appuntamenti saranno uno in ogni provincia, con partecipazione gratuita ed iscrizione on line. Parteciperanno per la regione Puglia il presidente Emiliano, l’assessore Lopane, il direttore generale Pugliapromozione Scandale, il direttore di Dipartimento regionale Turismo e Cultura Patruno; per Identità Golose il giornalista e critico enogastronomico Paolo Marchi e Domenico Schingaro, chef 1 stella michelin.

Alle ore 17, dell’11 aprile, la parola passerà all’emozione dei tuffi da grandi altezze che quest'estate torneranno sulle scogliere dalla bellezza mozzafiato di Polignano a Mare. Tantissime le novità, anche per le nuove location internazionali, che Red Bull presenterà nel Padiglione Puglia con gli interventi di Roberto Giugliano, marketing manager Red Bull e per la Regione Puglia il presidente Emiliano, il vice presidente e assessore al Bilancio Raffaele Piemontese, l’assessore al Turismo Gianfranco Lopane, il direttore generale Pugliapromozione Luca Scandale, il direttore Dipartimento regionale Turismo e Cultura Aldo Patruno.

Parteciperanno, inoltre, il sindaco di Polignano a Mare Domenico Vitto, Alessandro De Rose, atleta italiano della Red Bull Cliff Diving World Series, ed Elisa Cosetti, prima tuffatrice donna ad aver partecipato al Red Bull Cliff Diving di Polignano a mare.

Il progetto PUGLIA, IDENTITÀ E STORIE DI GOLA si inserisce nelle azioni per la creazione e valorizzazione dell’offerta enogastronomica pugliese, per definirne le linee operative a supporto di operatori e amministratori. I prodotti della filiera enogastronomica, infatti, vengono considerati da tempo come elementi in grado di caratterizzare l’offerta e l’identità turistica di un territorio: rappresentano uno dei punti di forza del Brand Puglia. Questa linea di prodotto è spesso associata a quella culturale, poiché l’enogastronomia è vissuta e percepita come uno dei caratteri culturali e identitari di un territorio. Il traguardo da raggiungere è rendere il prodotto turistico enogastronomico pugliese competitivo a livello nazionale ed internazionale, promuovendolo a prima motivazione di viaggio per il vero turista enogastronomico.

“L’obiettivo che ci poniamo è di comunicare le eccellenze pugliesi – dice Paolo Marchi – proiettandole lungo l’intero arco dei 12 mesi, liberandole dalla dittatura dell’estate”.

I primi di sei appuntamenti saranno: Bari 9 e 10 maggio, BAT 30 -31 maggio 2022. A seguire gli altri capoluoghi di Provincia Foggia, Lecce, Brindisi e Taranto.