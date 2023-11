Puglia in USA: 'Autentico, Design Made in Puglia' e Fiera Boutique Design NY

Il design pugliese debutta a New York con una mostra che porta l’autenticità del made in Puglia in uno dei quartieri simbolo della metropoli, il Meatpacking District, cuore del commercio e della moda nella zona occidentale di Manhattan.

Organizzata dalla Sezione Promozione del Commercio, Artigianato ed Internazionalizzazione delle Imprese della Regione Puglia, con Puglia Sviluppo e la collaborazione di importanti partner, quali Archiproducts (piattaforma di riferimento globale dedicata al design e all’architettura), Agenzia Ice e Natuzzi, la mostra resterà aperta dal 10 al 17 novembre 2023 e inaugurata dall’assessore allo Sviluppo economico della Regione Puglia Alessandro Delli Noci. L’esposizione si intitola “Autentico. Design made in Puglia” proprio perché intende valorizzare la creatività delle imprese e dei designer pugliesi, esponendo prodotti autentici, selezionati dal team di Archiproducts che ha anche curato e sviluppato il “concept” dell’esposizione.

In uno showroom dedicato, in Gansevoort Street, forme, idee e materiali forgiano oggetti d’arredo che raccontano la Puglia attraverso i prodotti di 11 imprese esposti in uno scenario fatto di installazioni e immagini, che valorizzano la bellezza e la ricchezza culturale del suo territorio: la Puglia delle pietre, dei metalli, dei tessuti che diventano piastrelle decorate e divani dalle mille combinazioni, sedute fatte di sfere ad imitazione degli atomi e tavolini dalle forme scultoree, chaise longue di marmo pregiato e rivestimenti murali che evocano antichi affreschi, superfici di pietra lavorata come fosse la trama di un tessuto, lampade che sembrano centrini e vasi dalle singolari forme geometriche.

Ad aggiungere valore all’evento anche lo svolgimento in contemporanea della fiera Boutique Design New York (Bdny), il principale salone statunitense dedicato alla promozione dei prodotti di design per hotel, ristoranti e centri benessere, appuntamento imperdibile per i professionisti del settore arredamento del Nordamerica ed oltre. Anche qui la Puglia sarà rappresentata da una delegazione di 7 imprese, presenza, quest’ultima, promossa dalla Regione nell’ambito della partecipazione italiana all’evento, coordinata dall’Agenzia Ice.

“Questa mostra - ha detto l’assessore allo Sviluppo economico della Regione Puglia Alessandro Delli Noci - racconta l’eccellenza manifatturiera e il talento pugliese in un’autentica combinazione di innovazione, storia e tradizioni, elementi che distinguono la nostra regione sulla scena mondiale. Portiamo tutto questo a New York per accendere i riflettori sul calibro dei brand e dei designer pugliesi e continuare a promuovere l’arredo e il design made in Puglia sui mercati internazionali".

"Gli Stati Uniti, in particolare, rappresentano per la Puglia un partner importantissimo verso il quale sono stati esportati complessivamente beni per un valore di oltre 893 milioni euro nel 2022 e sono soprattutto il primo partner commerciale della Puglia proprio nel settore del legno-arredo con un fatturato export in crescita nel 2022 (rispetto al 2021) del 18,9%. Gli Stati Uniti apprezzano moltissimo la ricercatezza, il design e l’alta qualità dei materiali anche negli arredi “made in Italy” per il comparto alberghiero che è un importantissimo mercato di sbocco per i prodotti pugliesi. Per questo la mostra ma anche la partecipazione di altre imprese pugliesi alla fiera Bdny sono occasioni promozionali che riteniamo fondamentali per spingere la crescita di un settore tradizionale che grazie al design si rinnova proiettandosi nel futuro”.

“Questa mostra - ha aggiunto Carlo Angelo Bocchi, direttore di Ice Miami - rappresenta un passo importante nel nostro obiettivo di espandere la promozione dei prodotti pugliesi “Made in Italy” ad un livello più internazionale, offrendo al pubblico la possibilità di vedere in prima persona la qualità e la cura dei prodotti pugliesi. Il risultato è un’esperienza autentica, unica nel suo genere, da non perdere”.

Per Vincenzo Maiorano, co-fondatore e direttore creativo di Archiproducts “Proprio come Archiproducts è nato in Puglia ed ora è cresciuto fino a diventare un punto di riferimento globale per l’architettura ed il design, questa mostra esalta la portata internazionale di autentici brand pugliesi. È l’occasione per celebrare la Puglia sulla scena internazionale, perché mentre la Puglia è stata il nostro inizio, il mondo è la nostra destinazione”.

“Molti dei migliori marchi pugliesi si sono riuniti nel cuore di New York come ambasciatori della nostra regione”, ha aggiunto Pasquale Junior Natuzzi, chief brand officer e direttore creativo del Gruppo Natuzzi. “Il nostro stile di vita e il nostro patrimonio mediterraneo intriso di tradizione e passione, offrono un pozzo infinito di ispirazione, dove ogni storia diventa un progetto e ogni progetto racconta una storia. Questa mostra celebra non solo i prodotti, ma il valore della Puglia che si è fatta un nome sulla scena internazionale”.

La mostra sarà accompagnata da alcuni eventi promozionali, in grado di attirare l’attenzione degli operatori statunitensi e accendere i riflettori sull’eccellenza del design pugliese.

Domenica, 12 novembre (dalle 17,30 alle 20,30) si svolgerà l’evento promozionale “Made in Puglia celebration”, un talk dedicato al tema del design “Made in Puglia”, con la partecipazione di Pasquale Jr Natuzzi e dell’architetto Gabriele Chiave.

La promozione della mostra e degli eventi è curata dall’agenzia Novità Pr di New York. Inoltre, l’iniziativa ha ricevuto il patrocinio della fiera Bdny che promuoverà l’esposizione sul proprio sito tra i principali appuntamenti “fuori fiera”.

Le imprese impegnate nella mostra “Autentico. Design made in Puglia” - Affreschi & Affreschi (Minervino di Lecce - Le); Dimarmo (Gioia del Colle - Ba); Fato Stone (Melpignano - Le); Marinelli Company (Altamura - Ba); News (Grumo Appula - Ba); Nuova Elettromeccanica (Sava - Taranto); Pavimenti dei F.lli Marra (Galatina - Le); Pimar (Cursi - Le); Research and Development Design Italia (Altamura - Ba); Scaffsystem (Ostuni - Br); T.w.s. Tipical World Stone (Ostuni - Br).

Le aziende della delegazione pugliese alla fiera Boutique Design New York (Bdny) - Canaletto Smart (Altamura – Ba); Cascade (Melpignano – Le); Ceramic’Arte (Veglie – Le); Gemitex (Andria – Bat); M&A (Altamura – Ba); Pimar (Cursi – Le); Tieffe 2008 (Noicattaro – Ba).

