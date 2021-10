Puglia Opera Tour, si parte da Taranto con Paisiello e Costa

Mettetevi comodi, allacciate le cinture e fate vidimare il biglietto! Benvenuti al Puglia Opera Tour, lo spettacolo turistico-musicale che vi farà visitare i centri storici della Puglia e i loro tesori nascosti attraverso le musiche di quei celebri musicisti che in queste città vi sono nati, vissuti poco e non morti, ma che grazie alla loro fama hanno contribuito a far conoscere le bellezze della loro terra natia.

Lo spettacolo, scritto e diretto da Giuseppe Gallo, è organizzato da Discoverart srls, azienda attiva nella promozione turistica e culturale del territorio.

Umberto Giordano, Tito Schipa, Saverio Mercadante, Leonardo Leo, Niccolò Piccinni, Tommaso Traetta, Giovanni Paisiello e Mario Costa sono i musicisti che, attraverso i loro brani più celebri, faranno conoscere, tappa dopo tappa, le loro rispettive città: Foggia, Lecce, Altamura, San Vito dei Normanni, Bari, Bitonto e Taranto.

Ed è proprio da Taranto che, sabato 9 ottobre, partirà la prima tappa del tour. Un emozionante percorso che vi condurrà tra i vicoli e le bellezze storico-architetturali della città vecchia, per culminare nell'omaggio musicale ai due compositori tarantini per eccellenza: Giovanni Paisiello e Mario Costa, ricordati attraverso i loro brani più celebri eseguiti da Antonio Stragapede (baritono), Flora Contursi (soprano) e Giovanni De Bari (tenore), accompagnati al pianoforte da Noemi Decataldo e Giuseppe Gallo, quest'ultimo anche narratore delle gesta di Costa e Paisiello.

Il tour si svolgerà a Taranto, sabato 9 ottobre 2021, e si articolerà in due turni a scelta: il primo alle 17:30 e il secondo alle 18:40, entrambi con ritrovo presso le colonne doriche. Il costo del ticket è di 10 euro a persona con prenotazione obbligatoria.

Per informazioni: www.discoverartsrl.com, 3279531594

