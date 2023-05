Puglia, where is? Nel sorriso mediterraneo della sua gente

Non bisogna mai abbassare la guardia. Sdoganata da tempo, la Puglia, dalla cortina del “Where is?” l’intrigante e immediata casualità di un video amatoriale rivela che essa, per il Principe William - futuro Re del Regno Unito di Gran Bretagna - resta ancora una Cenerentola.

E questo nonostante Angelo Inglese da Ginosa (Ta) sia il camiciaio accreditato a Buckingham Palace, i pomodorini di Capitanata arricchiscano la dispensa di Casa Reale, che Carlo e Diana abbiano deciso di fare tappa a Trani e a Bari (Circolo della Vela) durante un celebre viaggio nel Mediterraneo, o che i trulli della Valle d’Itria e le Masserie più esclusive di Puglia siano gli immobili più richiesti dagli investitori più attenti d’Oltre Manica.

E’ vero, questa è terra d’imperatori, di contadini e d’infedeli, segnata da ambizioni, da tradimenti e dedizioni. E non è mai stata “Terra di Re”, perché terra abituata a condividere, a contaminarsi ed a guardare negli occhi i suoi “signori”, tenendo ben alta la testa, per meglio scrutare il proprio orizzonte.

Terra amara e dolce, questa di Puglia, temprata da un sole inclemente e attraversata dal soffio notturno di antiche brezze orientali. Terra nobile dentro, che l’approdo leggendario e valoroso di un “ellenico” rese feconda e famosa. Terra dove l’unico, autentico e intramontabile ‘Re’ resta l’Ulivo, nelle sue umili, popolari e molteplici vesti sovrane.

Qui non si custodiscono corone, ma serti d’ulivo coi quali - ancora oggi, insieme a quelli d’alloro - cingiamo le teste dei nostri migliori talenti. Per cui, urge un provvidenziale e personalizzato eductour esperienziale per William, Kate e famiglia. Magari con “I Rosoni di Puglia” a far da cornice luminosa di storia, cultura e Amor loci al loro passaggio, per cantare quella bellezza dalle mille sfaccettature, destinata a salvare il mondo.

° Foto di Carlo e Diana a Bari per gentile concessione di Fabrizia Dentice di Frasso