Pugliesi i due Carabinieri morti in un incidente a Salerno

Due carabinieri sono morti in un incidente stradale verificatosi nella notte in provincia di Salerno. Tre le auto, tra le quali quella dei militari, coinvolte lungo la strada che collega i comuni di Eboli e Campagna. Quattro in totale i feriti (tra cui un terzo carabiniere).

“Sono caduti sul lavoro e in servizio in provincia di Salerno, sulla loro gazzella, il maresciallo Francesco Pastore e l'appuntato Francesco Ferraro, originari di Manfredonia (Fg) e Montesano Salentino (Le). Erano cittadini italiani e militari, morti sul posto di lavoro", ha ricordato il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano.

"Erano pugliesi come tanti appartenenti alle Forze dell’Ordine e alle Forze Armate che tutti i giorni e tutte le notti vigilano sulla nostra sicurezza. Loro sono tra i più autentici simboli dell’unità nazionale. Esprimo alle loro famiglie il più sentito cordoglio a nome della Regione tutta”.

In altra nota anche la presidente del Consiglio regionale, Loredana Capone, ha espresso il suo cordoglio: "Una giornata triste oggi per la Puglia che perde due suoi ragazzi. Un incidente stradale ha portato via il maresciallo Francesco Pastore (25 anni) e l'appuntato Francesco Ferraro (27 anni), mentre svolgevano il loro lavoro".

"Voglio esprimere la vicinanza e l'affetto del Consiglio regionale alle loro famiglie e alle due comunità di Manfredonia e Montesano Salentino. Un grande dolore per la vita spezzata di due giovani ragazzi, che lavoravano per la sicurezza del nostro Paese".

