'Radici del Sud', gli autoctoni vincitori della XVI edizione

Sono stati settanta i vini premiati alla XVIesima edizione del concorso internazionale di Radici del Sud 2021, che ogni anno vede protagonista il Sud Italia.

Finalmente si torna a parlare di profumi, sensazioni e sentori, dopo mesi frustranti a base di vaccini, quarantene e mascherine. I prodotti autoctoni del Sud tornano ad essere una sorta di antidoto naturale agli effetti della pandemia e l'appuntamento di Radici del Sud e del suo sacerdote, Nicola Campanile, si fa ancora una volta liturgia di eccellenze al Castello di Sannicandro di Bari.

La giuria composta da giornalisti stranieri e da giornalisti e dalla stampa nazionale, hanno decretato i migliori vini da vitigni autoctoni iscritti alla competizione. Nella rosa salita sul podio, quest’anno anche i vini dell'Abruzzo, del Molise e della Sardegna, che hanno completato il panorama enologico del Meridione d'Italia.

Ai blind tasting sono seguiti tre sessioni di assaggio, alle quali - come giudici - hanno anche partecipato i rappresentanti di AssoEnologi Puglia, Basilica e Calabria, i presidenti delle AssociazionI Vinarius e AEPI e il presidente della sezione pugliese di Slow wine.

Una edizione da record quella del 2021: sono stati 350, infatti, i vini in concorso, mentre le aziende partecipanti circa 150. Con "grand finale" tra circa 100 espositori, a cui è seguita la tradizionale premiazione dei vini vincitori.

La rassegna è stata patrocinata e promossa dal Consiglio Regionale, dal Dipartimento Agricoltura della Regione Puglia e dal Comune di Sannicandro di Bari.

Un successo per gli organizzatori in rigoroso rispetto delle norme in vigore per far fronte a eventuali contagi da Covid.

I VINI VINCITORI DEL 2021:

SPUMANTI DA UVE AUTOCTONE A BACCA BIANCA

GIORNALISTI ITALIANI

1° - SOLAIS V.S.Q. 2016 - CANTINA SANTADI - SARDEGNA

2° - NOBLESSE 2017 - BENANTI - SICILIA

GIORNALISTI INTERNAZIONALI

1° - LEGGIADRO 2018 - PRODUTTORI DI MANDURIA PUGLIA

2° - SPUMANTE METODO CLASSICO 2017 - VIGNE GUADAGNO - CAMPANIA

SPUMANTI DA UVE AUTOCTONE A BACCA ROSSA

GIORNALISTI ITALIANI





1° - BALOI 2019 BIO - VITIVINICOLA FRATELLI PUDDU - SARDEGNA

2° - SANSEVIERIA 2017 - D'ARAPRÌ SPUMANTE CLASSICO - PUGLIA

GIORNALISTI INTERNAZIONALI

1° - NONSENSE 2019 BIO - CASA COMERCI - CALABRIA

2° - BALOI 2019 BIO - VITIVINICOLA FRATELLI PUDDU - SARDEGNA

FALANGHINA

GIORNALISTI ITALIANI

1° - CIVICO 2 2020 BIO - TENUTA FONTANA - CAMPANIA

2° EX AEQUO - DEMETRA 2020 - ANTICO CASTELLO - CAMPANIA

2° EX AEQUO - I 5 FIGLI 2019 - PLACIDO VOLPONE - PUGLIA

GIORNALISTI INTERNAZIONALI

1° - I 5 FIGLI 2019 - PLACIDO VOLPONE - PUGLIA

2° - VIGNA CARACCI 2017 - VILLA MATILDE AVALLONE - CAMPANIA

GRECO

GIORNALISTI ITALIANI

1° - REFULU 2020 BIO - CASA COMERCI - CALABRIA

2° EX AEQUO - DALTAVILLA GRECO DI TUFO 2020 - VILLA MATILDE AVALLONE - CAMPANIA

2° EX AEQUO - GRECO DI TUFO 2018 - DI PRISCO - CAMPANIA

GIORNALISTI INTERNAZIONALI

1° - ANAIS 2020 - CANTINE KANDEA PUGLIA

2° EX AEQUO - TERRA ASPRA DOP MATERA GRECO 2019 BIO - TENUTA MARINO BASILICATA

2° EX AEQUO - SANNIO GRECO DOC 2018 - ROSSOVERMIGLIO - CAMPANIA

FIANO

GIORNALISTI ITALIANI

1° - FIANO D'AVELLINO 100% 2019 - TENUTA DEL MERIGGIO - CAMPANIA

2° - BIANCOFIORE 2018 - CANTINE KANDEA - PUGLIA

GIORNALISTI INTERNAZIONALI

1° - FIANO D'AVELLINO 100% 2019 - TENUTA DEL MERIGGIO - CAMPANIA

2° - FIANO PUGLIA IGP 2020 - VILLA SCHINOSA - PUGLIA

VERMENTINO

GIORNALISTI ITALIANI

1° - FILINE 2020 - CANTINA DORGALI - SARDEGNA

2° - SMERALDA 2020 - TENUTE SMERALDA - SARDEGNA

GIORNALISTI INTERNAZIONALI

1° - IGT ROMANGIA BIANCO - SUSSINKU BIANCO 2019 - NURAGHE CRABIONI - SARDEGNA

2° - FILINE 2020 - CANTINA DORGALI - SARDEGNA

GRUPPO MISTO VINI BIANCHI DA VITIGNI AUTOCTONI MENO DIFFUSI DEL SUD ITALIA

GIORNALISTI ITALIANI

1° - LUNATICO 2020 - VITIVINICOLA FULGHESU LE VIGNE - SARDEGNA

2° - PERDA PINTÀ 2019 BIO - GIUSEPPE SEDILESU - SARDEGNA

GIORNALISTI INTERNAZIONALI

1° EX AEQUO - COSTA DEL MULINO 2020 - CANTINA FRENTANA - ABRUZZO

1° EX AEQUO - VINOCONTADINO PECORINO IGT 2019 - PODERE DELLA TORRE - ABRUZZO

1° EX AEQUO - SANNIO CODA DI VOLPE DOP 2020 - A.A. FONTANAVECCHIA DI LIBERO RILLO - CAMPANIA

2° EX AEQUO - COSTA DEL MULINO 2020 - CANTINA FRENTANA - ABRUZZO

2° EX AEQUO - VERBO BIANCO 2020 - CANTINA DI VENOSA - BASILICATA

ROSATI DA VITIGNI AUTOCTONI DEL SUD ITALIA

GIORNALISTI ITALIANI

1° - VERITAS CASTEL DEL MONTE BOMBINO NERO DOCG 2020 - TORREVENTO - PUGLIA

2° - SEGNO LIBRANDI CIRÒ DOC ROSATO 2020 - LIBRANDI - CALABRIA

GIORNALISTI INTERNAZIONALI

1° - TENUTA TRE GEMME ABRUZZO 2020 - TENUTA TRE GEMME - ABRUZZO

2° - FARAGOLA 2020 - PLACIDO VOLPONE - PUGLIA

MONTEPULCIANO

GIORNALISTI ITALIANI

1° - SANNAZZARO ROSSO DEL MOLISE DOC 2017 - CAMPI VALERIO - MOLISE

2° - DIVUS 2017 - CIAVOLICH - ABRUZZO

GIORNALISTI INTERNAZIONALI

1° - MALANDRINO 2019 BIO - CATALDI MADONNA - ABRUZZO

2° - FOSSO CANCELLI MONTEPULCIANO D'ABRUZZO DOP 2017 – CIAVOLICH - ABRUZZO

NEGROAMARO

GIORNALISTI ITALIANI

1° - MOROS SALICE SALENTINO RISERVA DOP 2017 - CANTINA MOROS DI CLAUDIO QUARTA - PUGLIA

2° - DON PEPÈ 2016 - CANTINA PETRELLI - PUGLIA

GIORNALISTI INTERNAZIONALI

1° - VECCHIO SOGNO 2020 - TENUTA GIUSTINI - PUGLIA

2° EX AEQUO - METIUSCO ANNIVERSARIO 2019 - VINICOLA PALAMÀ PUGLIA

2° EX AEQUO - MASSERIA BORGO DEI TRULLI SALICE SALENTINO DOP RISERVA 2018 - MASSERIA BORGO DEI TRULLI - PUGLIA

PRIMITIVO

GIORNALISTI ITALIANI

1° - PATRUNALE 2017 - VINICOLA PALAMÀ - PUGLIA

2° - DHES 2018 - DOMUS HORTAE VIGNAIOLI DAL 1788 - PUGLIA

GIORNALISTI INTERNAZIONALI

1° - PATU' 2020 - TENUTA GIUSTINI PUGLIA

2° - SAN GAETANO 2018 - CANTINE DUE PALME SOC. COOP. AGR. PUGLIA

NERO DI TROIA

GIORNALISTI ITALIANI

1° - NOBILES 2019 - L'ANTICA CANTINA - PUGLIA

2° - NERO DI TROIA - TERRE DEL CRIFO 2020 - CRIFO - PUGLIA

GIORNALISTI INTERNAZIONALI

1° - NERO DI TROIA PUGLIA IGP 2018 - VILLA SCHINOSA - PUGLIA

2° - DONNA CLELIA SAN SEVERO NERO DI TROIA 2016 - PALLOTTA LEONARDO - PUGLIA

CANNONAU

GIORNALISTI ITALIANI

1° - NURULE 2018 - CANTINA DORGALI - SARDEGNA

2° - GRANADU 2019 - TENUTE SMERALDA - SARDEGNA

GIORNALISTI INTERNAZIONALI

1° - DONOSU 2019 - CANTINA TANI - SARDEGNA

2° EX AEQUO - GRANADU 2019 - TENUTE SMERALDA - SARDEGNA

2° EX AEQUO - BALLU TANDU 2015 BIO - GIUSEPPE SEDILESU - SARDEGNA

GRUPPO MISTO VINI ROSSI DA VITIGNI AUTOCTONI MENO DIFFUSI DEL SUD ITALIA

GIORNALISTI ITALIANI

1° - CONTRADA DAFARA GALLUZZO ETNA DOC ROSSO 2018 - BENANTI - SICILIA

2° - MORAMORA 2020 - CANTINE PAOLOLEO - PUGLIA

GIORNALISTI INTERNAZIONALI

1° - SERRE 2020 - CANTINE DUE PALME SOC. COOP. AGR. - PUGLIA

2° - PIETRA 2019 - MENHIR SALENTO - PUGLIA

MAGLIOCCO

GIORNALISTI ITALIANI

1° - NATUS 2019 - MARCHISA - CALABRIA

2° - 'A BATIA 2017 BIO - CASA COMERCI - CALABRIA

GIORNALISTI ITALIANI

1° EX AEQUO - SANT'ANDREA 2018 - CANTINE PIACENTINI - CALABRIA

1° EX AEQUO - MEGONIO - CALABRIA IGT 2018 - LIBRANDI - CALABRIA

2° - NATUS 2019 - MARCHISA - CALABRIA

AGLIANICO

GIORNALISTI ITALIANI

1° - CUPERSITO 2016 BIO - CASEBIANCHE - CAMPANIA

2° - JUNGANO 2018 BIO - SAN SALVATORE 1988 - CAMPANIA

GIORNALISTI INTERNAZIONALI

1° - CUPERSITO 2016 BIO - CASEBIANCHE - CAMPANIA

2° - VIGNA CAMARATO 2016 - VILLA MATILDE AVALLONE - CAMPANIA

TAURASI

GIORNALISTI ITALIANI

1° - NERO NÉ 2016 BIO - IL CANCELLIERE - CAMPANIA

2° - PENTAMERONE 2016 - CANTINE DELITE - CAMPANIA

GIORNALISTI INTERNAZIONALI

1° EX AEQUO - PRINCIPE LAGONESSA 2013 - AMARANO - CAMPANIA

1° EX AEQUO - TAURASI DOCG 2013 - AZIENDA AGRICOLA MOLETTIERI ADELINA - CAMPANIA

2° - PENTAMERONE 2016 - CANTINE DELITE - CAMPANIA

VINI BIOLOGICI

GIORNALISTI ITALIANI

1° - NERO NÉ 2016 BIO - IL CANCELLIERE - CAMPANIA

2° - REFULU 2020 BIO - CASA COMERCI - CALABRIA

3° - BALOI 2019 BIO - VITIVINICOLA FRATELLI PUDDU - SARDEGNA

GIORNALISTI INTERNAZIONALI

1° - TERRA ASPRA DOP MATERA GRECO 2019 BIO - TENUTA MARINO - BASILICATA

2° - CALPAZIO 2020 BIO - SAN SALVATORE 1988 - CAMPANIA

3° - MARÌ 2020 BIO - MASSERIA MITA - PUGLIA

LE GIURIE DI RADICI DEL SUD 2021:

GIORNALISTI ITALIANI

1° GRUPPO

LUCIANO PIGNATARO - lucianopignatarowineblog – Presidente Di GiuriaFRANCESCO BONFIO - AEPISARA CINTELLI - The Wine LinkerMARCO SCIARRINI - Cronache di GustoLEONARDO PALUMBO - EnologoMAURIZIO GABRIELE - bordolese.it

2° GRUPPO

FRANCESCO MUCI - Responsabile Slow-Wine Puglia – Presidente Di GiuriaFRANCESCO SANTINI - VinodaberePAOLO FRUGONI - VinodabereANTONIO TOMACELLI - IntravinoANGELO MAURIELLO - Enologo

GIORNALISTI INTERNAZIONALI





1° GRUPPO

MAURIZIO VALERIANI - Vino Da Bere - Presidente Di Giuria - It

JOSEPH DARREL - Decanter - AustriaKATARINA ANDERSSON - Grapevine Adventures - SveziaTANISHA TOWNSEND - Girl Meets Glass - FranciaLENA SARNHOLM - The Sound of Soil - Svezia

2° GRUPPO

ANDREA TERRANEO – Presidente Vinarius - Presidente di Giuria It

ULRIKA FERLIN - Freelance writer - SveziaROWENA DUMLAO - The Chosen Table - ItalyNANANYOUNG BAEK - Die Weingaleristen - GermaniaJENNY VIANT GOMEZ - Mas Wine

