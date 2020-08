Raffaele Fitto si sdoppia per declinare i suoi messaggi elettorali

Il lato più intimo e personale su sfondo verde e solo col nome di battesimo, quello di taglio istituzionale su sfondo blu e abbinato al cognome che resterà evidenziato sulla scheda elettorale: Raffaele Fitto si sdoppia nei manifesti della sua campagna elettorale, per declinare meglio i suoi messaggi e far sintesi dei motivi alla base della sua candidatura alla presidenza della Regione Puglia.

La scelta è quella di una campagna di comunicazione molto social, senza slogan ma con na sorta di narrazione in pillole del candidato. La presentazione - dopo quella del simbolo della lista 'La Puglia domani" - anche questa volta sul lungomare di Bari, sotto il Teatro Kursaal Santa Lucia (lavori di restauro in corso), accompagnata da due notizie 'confortanti': a) la dicisione di UDC e Nuovo Psi di presentare una lista comune a supporto di Fitto; b) il sonadaggio della Dire-Tecné che vede in testa il candidato del centrodestra.

A sancire l'intesa UDC-Nuovo Psi è un patto tra i due segretari nazionali, Lorenzo Cesa e Michele Simone, insieme con i dirigenti dei rispettivi partiti, presenti anche i rappresentanti della Federazione dei Democratici Cristiani.

"È stato raggiunto un accordo programmatico per il comune sostegno di Udc e Nuovo Psi alla candidatura di Fitto alla presidenza della Regione e per la presentazione di una lista comune in tutte le circoscrizioni provinciali", hanno chiarito Cesa e Simone.,"Questo accordo nasce dall’esigenza di porre al centro del governo della Regione un progetto d’insieme, coerente e soprattutto realizzabile, che ponga rimedio alla gestione personalistica ed improvvisata dell’amministrazione uscente, abituata ad inseguire demagogicamente i problemi, piuttosto che a proporre soluzioni".

"Ringrazio gli amici Cesa e Simone - ha dichiarato Fitto - per aver dato più forza a una lista che, sono convinto, darà un contributo decisivo, perché sia chiaro: le nostre liste correranno tutte per superare il 4% e concorreranno seriamente alla vittoria".

Nel frattempo, il sondaggio Dire-Tecne', per le regionali del 20 e 21 settembre, vede in testa - anche se di poco - il candidato el centrodestra rispetto a Michele Emiliano presidente uscente. Percentuali prossime per i due contendenti, con Fitto dato tra il 40 ed il 44% ed Emiliano che insegue con il 35-39%. Cinque stelle molto indietro con Antonella Laricchia, che nel sondaggio occupa la terza piazza con un gradimento tra il 13 ed il 17%. Ivan Scalfarotto, candidato di Italia Viva, Azione e +Europa, oscilla intorno al 5% (2,5-6,5%). Sotto il 3% Mario Conca.

Il sondaggio, realizzato su un campione di 1.000 casi, è rappresentativo della popolazione maggiorenne residente in Puglia, articolato per sesso, età, provincia ed ha avuto come estensione territoriale l'intera regione. Le interviste sono state effettuate il 5-6 agosto 2020 con metodo cati-cawi, contattando in totale 6.690 soggetti (100%) di cui rispondenti 1.000 (14,9%), rifiuti/sostituzioni 5.690 (85,1%), con un margine di errore di +-3,1%.

A dichiarare il voto il 48% con un 52% di astenuti/incerti. In un contesto regionale che vede quasi la metà della popolazione 15-64 anni occupata (46,2%), con un reddito medio annuo delle famiglie (2017) sotto i 30mila euro (27.553 euro) e con poco piu' di una famiglia su 5 povera (dati Istat).

(gelormini@gmail.com)